iPhone Air vs OnePlus 15R: ¿cuál es el mejor en relación calidad-precio?

Elegir entre el iPhone Air y el OnePlus 15R no es tan sencillo como parece: uno llega con el peso del ecosistema Apple y un diseño ultradelgado que entra por los ojos, mientras el otro presume de batería enorme, pantalla rápida y especificaciones de gama alta a precio contenido.

Sobre el papel, ambos prometen ser “la compra inteligente” de 2025, pero cuando se empiezan a comparar procesador, cámaras, autonomía y, sobre todo, lo que pagas en dólares en Estados Unidos, la cosa se pone mucho más interesante de lo que muestran los anuncios.

Potencia y memoria

Si solo se mirara el procesador, el duelo estaría más que reñido. El iPhone Air monta el chip A19 Pro, el mismo cerebro de los iPhone más avanzados de esta generación, con foco en rendimiento sostenido, eficiencia energética y tareas de inteligencia artificial integradas en iOS. En el lado Android, el OnePlus 15R apuesta por el Snapdragon 8 Gen 5, un SoC de gama alta diseñado para mover juegos exigentes, multitarea agresiva y pantallas de alta tasa de refresco sin despeinarse.

Donde el OnePlus 15R empieza a sacar ventaja clara es en la memoria. Su versión pensada para el mercado global y estadounidense ofrece 12 GB de RAM con 256 GB o 512 GB de almacenamiento UFS por precios que se mantienen por debajo de los buques insignia de otras marcas. El iPhone Air, por su parte, se queda en 8–12 GB de RAM según variante y hasta 1 TB de almacenamiento, lo que suena muy bien sobre el papel, pero el salto a 1 TB dispara el precio hasta los 1,399 dólares en Estados Unidos.

En el día a día, ambos van sobrados para redes sociales, edición ligera de foto y video, y juegos populares, pero Android siempre agradece tener más RAM, y ahí el 15R se siente más “desahogado” cuando abres muchas apps o juegas a títulos pesados durante largos ratos. El iPhone Air compensa con una gestión de memoria muy agresiva de iOS y un chip muy eficiente, pero estrictamente hablando, OnePlus te da más hardware bruto por menos dinero.

Pantalla y batería

El iPhone Air es el claro perdedor frente al OnePlus 15R al comparar un aspecto clave como lo es la batería Crédito: Apple | Cortesía

Aquí es donde el OnePlus 15R saca la artillería pesada y deja claro que quiere ser el rey del uso intensivo. Integra una batería enorme de 7,400 mAh y carga rápida que lo lleva del 0 al 100% en alrededor de una hora, pensada para quienes pasan el día entre juegos, redes y streaming sin vivir enchufados al cargador. El iPhone Air, condicionado por su diseño ultradelgado, se conforma con una batería de unos 3,149 mAh, confiando en la eficiencia del A19 Pro y las optimizaciones de iOS para darte un día de uso “normal”, pero sin margen espectacular.

Traducido: si tu prioridad es autonomía brutal, el 15R no juega en la misma liga que el Air, juega un deporte distinto. Con ese tanque de 7,400 mAh, es un teléfono pensado para aguantar jornadas largas, viajes y maratones de juego, mientras que el iPhone Air encaja mejor en un perfil de usuario más ligero o que no tiene problema en cargar a media tarde.

En pantalla, ambos están en la parte alta de la tabla, pero con enfoques diferentes. El iPhone Air apuesta por un panel OLED de 6,5 pulgadas con ProMotion a 120 Hz, excelente reproducción de color y un brillo muy alto para exteriores, todo empaquetado en un cuerpo extremadamente delgado y ligero. El OnePlus 15R sube la apuesta con una pantalla AMOLED de alrededor de 6,8 pulgadas y frecuencia de hasta 165 Hz, ideal para gamers y para quienes quieren que todo el sistema se sienta ultra fluido al hacer scroll o moverse por la interfaz.

En experiencia multimedia, el 15R es más “espectacular”: más grande, más rápida, más orientada a juegos y contenido. El iPhone Air, en cambio, ofrece un equilibrio muy cómodo entre tamaño, calidad de imagen y ergonomía, ideal si quieres algo potente pero no gigantesco ni pesado en el bolsillo.

iPhone Air o OnePlus 15R

En cámaras, el iPhone Air juega una de sus cartas más fuertes. Apple monta un sensor principal de 48 MP con estabilización y una cámara ultra gran angular, apoyados por un procesado de imagen muy maduro: buenos colores, gran rango dinámico y un video que sigue siendo referencia en su segmento.

El OnePlus 15R ofrece un sensor principal de 50 MP y un ultra gran angular que rinden muy bien con buena luz y se defienden en escenas nocturnas, pero su apartado de video y la consistencia del procesado no llegan al nivel de los iPhone más actuales. Si tu prioridad absoluta es apuntar, disparar y que todo salga bien sin tocar nada, el Air lleva ventaja.

Ahora viene la parte incómoda para Apple: el precio en Estados Unidos. El iPhone Air de 256 GB ronda los $1,189 dólares, mientras que el modelo de 1 TB se sitúa en torno a los $1,399 dólares, colocándolo entre los iPhone más caros del catálogo sin ser el Pro más grande. El OnePlus 15R, por su parte, se lanza oficialmente por $699,99 dólares para la versión de 12 GB de RAM y 256 GB, y $799,99 dólares para la de 12 GB y 512 GB, muy por debajo de lo que cuesta cualquier Air con almacenamiento comparable.

Si comparamos las configuraciones “altas”, el contraste es brutal: iPhone Air con 1 TB por unos 1,399 dólares frente a un OnePlus 15R con 512 GB y 12 GB de RAM por 799,99 dólares. No hay versión de 1 TB del 15R, pero, siendo sinceros, para la mayoría de usuarios 512 GB ya es más que suficiente, y hablamos de casi 600 dólares de diferencia a favor de OnePlus en el mercado estadounidense.

Así que, si tu foco está en relación calidad-precio, la respuesta es bastante clara:

El iPhone Air es para quien prioriza el ecosistema Apple, quiere un móvil muy delgado, con muy buena cámara y está dispuesto a pagar un sobreprecio importante por ese combo.



es para quien prioriza el ecosistema Apple, quiere un móvil muy delgado, con muy buena cámara y está dispuesto a pagar un sobreprecio importante por ese combo. El OnePlus 15R es para quien quiere máxima batería, pantalla grande y rápida, mucha potencia y más almacenamiento gastando lo mínimo posible dentro de la gama alta.

Con los números sobre la mesa, el OnePlus 15R es la compra lógica si buscas el mejor “bang for the buck” en Estados Unidos, mientras que el iPhone Air queda como un capricho premium muy atractivo pero difícil de justificar cuando se mira fríamente la ecuación de precio y prestaciones. Sigue leyendo:

• OnePlus 15R: renueva su flagship killer con una batería que parece infinita

• OnePlus 15: Potencia, IA y el adiós al alert slider en el nuevo tome de gama de Android

• iPhone 17 vs OnePlus 15: ¿Cuál deberías comprar en 2025?