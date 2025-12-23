Pareja inmigrante es deportada y se ve obligada a dejar a su hija estadounidense de 2 años

La pareja inmigrante Miguel García Pazaran y Dulce María Trejo Segura, residentes en Oregón, fue deportada recientemente a México tras ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una situación que los obligó a separarse de su hija Sofía, una niña de 2 años nacida en Estados Unidos.

El caso, ocurrido en la ciudad de Forest Grove, ha generado conmoción entre familiares y organizaciones comunitarias, ya que la menor quedó en el país bajo el cuidado de su tía mientras sus padres fueron expulsados en cuestión de días, según reportó The Oregonian.

Detención y deportación de la pareja inmigrante

De acuerdo con el medio, Miguel García Pazaran, de 26 años, fue detenido junto con su esposa antes del amanecer, cuando la llevaba a su trabajo en una planta de producción de bocadillos. En ese momento, Miguel vestía pijama y zapatillas, lo que refleja la rapidez con la que se produjo el arresto por parte de los agentes migratorios.

Un amigo residente de la pareja estaría buscando la forma de reunir a la familia, Crédito: ICE

Tras la detención, ambos fueron trasladados a un centro de detención en Tacoma, Washington, donde permanecieron bajo custodia durante ocho días antes de ser deportados a México. Durante ese proceso, su hija Sofía permaneció en Hillsboro, ciudad donde vivía la familia, según el medio local.

Postura oficial y contexto migratorio

Hasta ahora, ICE no ha emitido una postura pública detallada sobre el caso específico de García Pazaran y Trejo Segura. Sin embargo, según The Oregonian, la pareja llevaba cuatro años viviendo en Oregón sin autorización migratoria, aunque ambos trabajaban de manera constante y no tenían antecedentes penales.

El caso se enmarca en la política migratoria que permite la deportación de padres indocumentados incluso cuando tienen hijos ciudadanos estadounidenses, una práctica que ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos civiles por el impacto directo en menores de edad.

La hija estadounidense y la situación familiar

Tras la detención de la pareja el 8 de diciembre, Dulce María Trejo Segura llamó a su cuñada, Maggie García, para pedirle que se hiciera cargo de la niña, de acuerdo con The Oregonian. Desde entonces, Maggie, quien vivía con la familia y ayudaba ocasionalmente con el cuidado infantil, asumió la custodia total de Sofía.

Para poder cuidarla, Maggie García tuvo que dejar su trabajo en un almacén de materiales de construcción. Además, explicó que la familia no cuenta con otros parientes cercanos en Oregón, lo que ha complicado aún más la situación. Según relató al medio, Sofía llora por su madre durante la noche y abraza una fotografía de ella, consciente de que sus padres ya no están presentes.

Qué sigue para la familia

De acuerdo con The Oregonian, Miguel y Dulce María fueron dejados en Nogales, Sonora, donde pasaron dos días sin comer luego de que sus pertenencias y documentos fueran confiscados. Posteriormente, lograron llegar a su comunidad de origen en Huayacocotla, Veracruz, gracias al apoyo de un refugio para migrantes.

Mientras tanto, Maggie García creó una campaña en GoFundMe para cubrir gastos básicos como renta, servicios y pañales, con el apoyo de organizaciones locales como Adelante Mujeres. Aunque un amigo residente permanente legal estaría buscando la forma de reunir a la familia, el futuro del caso sigue siendo incierto y la reunificación no tiene una fecha clara.

Continua leyendo:

Corte Suprema rechaza la propuesta de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Illinois

Familia colombiana que vende tamales decide autodeportarse: “Nos tocó”

EE.UU., embargará en 2026 el salario de los deudores de préstamos estudiantiles en mora





