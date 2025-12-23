¿Tesla compra su propia Cybertruck para inflar ventas?

La Tesla Cybertruck nació como un proyecto pensado para redefinir el segmento de las pick-up, pero su evolución comercial terminó muy lejos de las previsiones iniciales. Lo que en su momento fue presentado como un producto disruptivo, con una demanda aparentemente desbordada, hoy enfrenta un escenario mucho más complejo.

De hecho, la solución encontrada por Tesla para dar salida a parte de su stock no proviene del mercado abierto, sino de su propio ecosistema empresarial.

Según información publicada por el medio especializado Electrek, compañías controladas por Elon Musk comenzaron a comprar unidades de la pick-up eléctrica. En concreto, SpaceX y xAI ya habrían adquirido alrededor de 1,000 unidades, cifra que podría escalar hasta las 2,000 en los próximos meses.

Compras internas para sostener los números

La información no resulta del todo sorpresiva. En octubre, el propio Electrek ya había adelantado que Tesla estaba colocando vehículos en empresas del mismo grupo empresarial. En ese momento, la maniobra fue interpretada como una forma de aprovechar incentivos fiscales y, al mismo tiempo, suavizar el impacto de una demanda que comenzaba a enfriarse.

Desde el punto de vista contable, la estrategia tiene un efecto inmediato: permite registrar ventas que, de otro modo, no existirían. Sin embargo, también deja en evidencia que la Cybertruck no logró consolidarse como un producto de volumen, a pesar de las expectativas generadas desde su presentación.

Un impacto económico considerable

El movimiento tampoco es menor en términos financieros. Considerando los precios actuales de la Cybertruck, SpaceX y xAI habrían desembolsado más de $80,000,000 dólares en la compra de estas unidades, y eso en el escenario más conservador.

Tesla comercializa su pick-up eléctrica en versiones que oscilan entre $80,000 dólares y $115,000 dólares, cifras muy alejadas de los $39,900 dólares prometidos cuando el modelo fue presentado por primera vez.

Durante los primeros meses de comercialización, Tesla logró colocar las versiones más costosas con relativa facilidad. La escasez inicial y las largas listas de espera inflaron los precios en el mercado de segunda mano, donde algunos compradores llegaron a revender unidades con sobreprecios significativos. Esa burbuja, sin embargo, se desinfló con rapidez.

Producción sin demanda clara

El principal problema para Tesla hoy no es técnico, sino comercial. La compañía tiene dificultades para colocar la producción de la Cybertruck, y ni siquiera es sencillo determinar cuántas unidades vende realmente.

En sus reportes financieros, Tesla agrupa sus modelos en dos grandes categorías: por un lado, los vehículos de mayor volumen, como el Model 3 y el Model Y, y por otro, los modelos de gama alta, donde se incluyen el Model S, el Model X y la Cybertruck.

Aun así, estimaciones citadas por Electrek apuntan a que Tesla no estaría vendiendo más de 20,000 Cybertruck al año. La cifra contrasta de forma brutal con la capacidad instalada, que ronda las 250,000 unidades anuales, y con las declaraciones previas de Musk, quien llegó a hablar de un potencial de hasta 500,000 unidades por año.

Con el paso de los meses, comenzaron a multiplicarse las imágenes de grandes lotes con Cybertruck sin vender, estacionadas en centros comerciales o campas logísticas, algunas de ellas acumulando polvo durante semanas o incluso meses antes de ser entregadas.

Un producto sin mercado definido

Más allá de las cifras, la Cybertruck enfrenta un problema de fondo: no encontró un mercado claro. En el uso off-road no logró destacar frente a pick-up tradicionales, y su tamaño, peso y consumo la vuelven poco práctica como herramienta de trabajo en muchas zonas de Estados Unidos.

En regiones rurales, donde las pick-up suelen cumplir funciones laborales exigentes, la infraestructura de recarga sigue siendo limitada. Un vehículo eléctrico de alto consumo, especialmente al remolcar cargas pesadas, pierde atractivo frente a opciones con motores de combustión o soluciones híbridas. En áreas urbanas, en cambio, la Cybertruck terminó convertida en un objeto exótico más que en una opción funcional.

A esto se suman diversos cuestionamientos relacionados con diseño, ergonomía y fiabilidad, aspectos que han pesado en la decisión de muchos potenciales compradores.

Un problema que no es exclusivo de Tesla

El contexto tampoco ayuda. Otras marcas enfrentan dificultades similares en el segmento de pick-up eléctricas. Ford, por ejemplo, debió ajustar la producción de la Ford F-150 Lightning ante una demanda menor a la prevista, una vez que los clientes más entusiastas ya habían realizado sus compras.

La industria parece encaminarse hacia soluciones intermedias, como sistemas de rango extendido, que permitan circular en modo eléctrico la mayor parte del tiempo sin renunciar a autonomías elevadas para usos intensivos.

En ese escenario, la Cybertruck queda atrapada entre la promesa tecnológica y una realidad de mercado mucho más dura.

