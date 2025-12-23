Trump invita al G20 a Kazajistán y Uzbekistán tras “maravillosa conversación telefónica” con ambos

El presidente Donald Trump invitó a los presidentes de Kazajistán y Uzbekistán a la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en diciembre de 2026 en Miami, Florida. La decisión del mandatario se debe a que sostuvo “dos maravillosas conversaciones telefónicas” con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokayev, y el uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, publicó en Truth Social.

“Fortaceler el comercio y la cooperación”

“Estados Unidos será anfitrión de la Cumbre del G20 el próximo año, e invitaremos a ambos líderes a acompañarnos en este importante evento, que tendrá lugar en Miami”, detalló el líder republicano.

Trump afirmó que “la relación con ambos países es espectacular” y reveló que conversaron sobre “la importancia de pacificar los conflictos actuales y de fortalecer el comercio y la cooperación”.

Según informó la Presidencia kazaja, Tokayev y Trump intercambiaron pareceres acerca de la agenda bilateral y sobre la situación internacional, incluyendo la guerra rusa en Ucrania.

El líder de la mayor república centroasiática enfatizó la complejidad de resolver el conflicto, y elogió a su par estadounidense, a quien invitó a visitar Kazajistán. El presidente Tokayev se reunió el lunes con Vladimir Putin en San Petersburgo.

Invitados especiales

Kazajistán y Uzbekistán se suman a Polonia como países invitados especiales a la cumbre del G20, que reúne a las principales economías del mundo y se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en el Trump National Doral Miami, un complejo turístico propiedad del presidente en Florida.

España también asistirá como “observador invitado” al encuentro, donde posee desde 2008 el estatus de invitado permanente.

Tierras raras

Estados Unidos busca en países de Asia Central como Kazajistán y Uzbekistán una fuente alternativa a China de tierras raras, al ofrecer a esos países un incremento de las inversiones a cambio de materias primas.

El pasado noviembre, Trump recibió en Washington a sus homólogos de Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán para estrechar lazos y anunciar inversiones.

Con Kazajistán pactó la explotación conjunta del mayor yacimiento de wolframio no desarrollado del mundo y con Uzbekistán alcanzó un acuerdo enfocado igualmente en la extracción de tierras raras.

