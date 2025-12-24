Consejos para cuidar tu salud en estos días festivos

En el contexto festivos de Navidad y víspera de Año Nuevo es esencial cuidar de nuestra salud para disfrutar al máximo estos días. Por esta razón, te recomendamos unos tips en consonancia con el mantenimiento del equilibrio para evitar excesos que afecten tu bienestar físico y mental.

Sobre todo, prioriza hábitos simples que promuevan la salud sin renunciar al disfrute festivo.

Alimentación equilibrada

Consume porciones moderadas en comidas abundantes, empezando por verduras y proteínas magras para saciarte antes de los postres. Equilibra dulces navideños con frutas y agua, limitando alcohol a una bebida por vaso de agua.

Snacks saludables son importantes para no llegar a las comidas principales con hambre extrema. Opciones como frutas y frutos secos pueden aportar nutrientes sin excesos.

Evita excesos

La temporada de fiestas puede llevar a un consumo elevado de alcohol y tabaco. La moderación es clave para prevenir malestares y situaciones indeseadas.

El consumo de alcohol y tabaco durante las festividades puede agravar problemas de salud mental como ansiedad, depresión y estrés, ya que ambos actúan como depresores del sistema nervioso central.

El alcohol, además de no ser del todo recomendada para la salud, su ingesta exagerada puede hacer perder la perspectiva de conciencia, ocasionando secuelas que recordará el día siguiente a través del “ratón moral”.

Mantén actividad física

Incorpora caminatas familiares post-comida o bailes en reuniones para quemar calorías extras y reducir estrés. Divide el ejercicio en sesiones cortas de 10 minutos si el horario apremia.

Incorporar alguna forma de ejercicio es clave, ya sea caminando, bailando o jugando. Esto refleja un enfoque en el bienestar integral durante las vacaciones.

Hidratación constante

Mantenerse hidratado es crucial, especialmente durante actividades al aire libre.

El consumo de agua ayuda a mantener la energía y la salud general.

Descanso y sueño

Duerme 7-9 horas nightly, manteniendo horarios regulares pese a las veladas. Lo más importante es mantener la constancia en la hora de levantarse, aunque se haya acostado más tarde de lo habitual, y evitar cambios bruscos en el ciclo de sueño. Esto ayuda a regular el reloj biológico y a recuperar el descanso más rápido, incluso después de noches más largas o festivas.

Reserva tiempo diario para ti, como un baño o paseo, para recargar energías.

Manejo del estrés

Di “no” a compromisos innecesarios y delega tareas para disfrutar sin agobios.

Practica mindfulness o hygge con momentos de calma en familia.

Lleve consigo sus medicamentos

Por nada del mundo puede olvidar llevar sus medicamentos durante los desplazamientos.

Asimismo, consulte con un médico sobre el botiquín para niños, fundamental para evitar sorpresas.

