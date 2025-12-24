Familia de Virginia demandan a aerolíneas Delta y KLM tras ser picados por chinches durante vuelo

Lo último que esperarías en un vuelo que se supone que es cómodo es que estas plagas invadan tus espacios personales, por lo menos eso le pasó a una familia de Albuquerque, residente de Roanoke, Virginia, que afirma que las picaduras les causaron ronchas, lesiones y erupciones cutáneas con picazón en el torso y las extremidades.

Según se dio a conocer, Delta Air Lines y KLM Royal Dutch Airlines fueron demandadas por dicha que alega que fueron “picadas y heridas por chinches que habían infestado la cabina” de un vuelo que tomaron a principios de este año.

En la denuncia, la familia afirma que las picaduras les causaron ronchas, lesiones y erupciones cutáneas con picazón en el torso y las extremidades. La demanda incluye fotografías en primer plano de las supuestas lesiones.

Las mordeduras “arruinaron sus vacaciones familiares y causaron humillación, vergüenza, ansiedad, incomodidad, inconvenientes, gastos médicos y pérdida de ropa y artículos personales“, dice la demanda.

La familia de cuatro miembros tomó un vuelo de Delta de Roanoke a Atlanta el 21 de marzo, seguido de un vuelo de KLM a Ámsterdam y luego a Belgrado, Serbia, donde planeaban visitar a familiares y amigos, según la demanda. Los vuelos fueron operados por KLM y adquiridos a través del programa SkyMiles de Delta, según la demanda.

“Aproximadamente dos horas después del vuelo (a Ámsterdam), la Sra. García comenzó a sentir que le picaban insectos”, afirma la demanda. “Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía insectos moviéndose por su suéter claro”.

La demanda afirma que el marido y la mujer “alertaron inmediatamente a los auxiliares de vuelo”, quienes supuestamente “les instaron a bajar la voz para evitar el ‘pánico’ en el avión”.

Los demandantes reclaman daños compensatorios contra ambas aerolíneas por un monto mínimo de $200,000 dólares.

Las chinches de cama no transmiten enfermedades infecciosas directamente, pero sus picaduras causan picazón, insomnio y pueden llevar a infecciones secundarias por rascarse.

Pese a ello, CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la EPA (Agencia de Protección Ambiental) reconocen a las chinches como plagas de salud pública por sus efectos en la salud mental, ansiedad, estrés y física.

