Hombre de Washington se declaró culpable por delito de odio tras apuñalar a afroamericana

El hombre que insultó y luego apuñaló a una mujer afroamericana en un autobús en Washington en 2024 se declaró culpable por el delito de odio.

El Departamento de Justicia informó que Adán C. Hernández Mayoral hizo comentarios despectivos sobre personas afroamericanas mientras viajaba en un autobús de King County Metro.

Comentarios raciales y despectivas

Hernández Mayoral le gritó a otro pasajero del autobús e hizo comentarios racialmente despectivos dirigidos a la víctima, incluso refiriéndose a la mujer como “Rosa Parks” y diciéndole que se moviera a la parte trasera del autobús.

Según los documentos, la mujer caminó hacia la parte delantera del autobús para intentar pedir ayuda y llamar a la policía, pero el sujeto la siguió. Cuando el autobús se detuvo, Hernández-Mayoral la empujó fuera del autobús y la agredió.

Apuñaló la víctima varias veces

“El hombre sacó un cuchillo y la apuñaló repetidamente antes de huir. Afortunadamente, la víctima llevaba un abrigo grueso que impidió que el cuchillo le perforara la piel, pero la agresión y el apuñalamiento le causaron lesiones corporales”.

La policía de Kent localizó a Hernández Mayoral, quien se encontraba escondido debajo de un coche, y fue arrestado.

El caso fue investigado por el Departamento de Policía de Kent y el FBI, con la cooperación y el apoyo de la Fiscalía del Condado de King.

Está previsto que Hernández Mayoral sea sentenciado el 17 de marzo de 2026. La pena máxima por el delito es de 10 años de prisión.

