Muere un hombre tras quedar atrapado en su auto por inundaciones cerca de Seattle

Un hombre de aproximadamente 33 años fue encontrado muerto la madrugada del martes dentro de un automóvil sumergido por aguas de inundación en el condado de Snohomish, al noreste de Seattle, informaron las autoridades locales. Se trata de la primera muerte confirmada tras varios días de lluvias intensas que han provocado evacuaciones masivas y rescates de emergencia en la región.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Snohomish, el conductor ignoró las señales de advertencia colocadas en la vía y terminó con su vehículo en una zanja con una profundidad cercana a 1,8 metros. Los rescatistas intentaron maniobras de salvamento, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

Autoridades alertan sobre el peligro de conducir en zonas inundadas

Durante una evaluación de daños, el jefe del batallón de bomberos y rescate regional, Jamal Beckham, advirtió que muchas de las emergencias atendidas en los últimos días estuvieron relacionadas con conductores que intentaron atravesar caminos anegados.

“No entendían lo rápido que sube el agua. Hemos sacado personas del techo de sus autos. Si no hubiéramos llegado, esos vehículos habrían quedado completamente cubiertos”, señaló Beckham.

Los equipos de rescate también han atendido a residentes que se negaron a evacuar pese a las advertencias oficiales y cuyos hogares terminaron inundados.

Nuevas evacuaciones por ruptura de diques

La emergencia se intensificó la madrugada del martes tras la ruptura de un dique en el condado de King, lo que obligó a evacuar al menos 220 viviendas en la ciudad de Pacific, al sur de Seattle. La policía pidió a los residentes abandonar la zona de inmediato ante el riesgo de inundaciones repentinas por el desborde del río White.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos trabaja junto a autoridades locales para evaluar los daños y reforzar las defensas con sacos de arena y barreras temporales.

Persisten los riesgos pese al descenso de las aguas

Aunque en algunas zonas el nivel del agua comenzó a bajar, las autoridades advirtieron que el peligro no ha desaparecido, debido a la posibilidad de nuevas lluvias, deslizamientos de tierra y fallas estructurales en diques debilitados.

Las inundaciones, provocadas por un río atmosférico inusualmente intenso, han obligado a evacuar a decenas de miles de personas en el estado de Washington y han causado daños significativos en comunidades, carreteras y zonas agrícolas.

