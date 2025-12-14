Ola de frío ártico avanza en EE UU mientras el noroeste del Pacífico sigue bajo amenaza por inundaciones

Miles de personas continúan desplazadas en el noroeste del Pacífico tras varios días de lluvias torrenciales provocadas por un intenso río atmosférico. En algunas zonas del oeste y centro del estado de Washington se registraron más de 30 centímetros de lluvia, lo que causó el desbordamiento de ríos, inundaciones generalizadas y rescates dramáticos.

Uno de esos rescates fue el de Eddie Wicks y su esposa, quienes viven en una granja cercana al río Snoqualmie. Cuando el agua inundó su vivienda, agentes de rescate del condado de King lograron evacuarlos junto a su perro en una operación que quedó registrada en video.

“El agua empezó a subir mucho más rápido que nunca”, relataron residentes afectados.

Las autoridades mantienen en alerta a las autoridades por posibles deslizamientos y fallas de diques. Crédito: Lindsey Wasson | AP

Autoridades advierten que la recuperación será larga y peligrosa

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, recorrió las zonas afectadas y advirtió que el proceso de recuperación será complejo, costoso y prolongado.

“Va a llevar mucho tiempo y, en ocasiones, puede ser peligroso”, señaló. Las autoridades temen que los altos niveles de agua persistan durante días y que se produzcan fallas en diques o nuevos deslizamientos de tierra.

Decenas de carreteras permanecen cerradas y se han realizado múltiples rescates acuáticos debido a escombros y corrientes peligrosas.

Las inundaciones no solo afectaron a viviendas y comercios, sino también a zonas agrícolas. En el punto más crítico de las evacuaciones, unas 170 caballos, 140 gallinas y 90 cabras fueron trasladados a un parque del condado de Snohomish, donde muchos aún permanecían el sábado bajo cuidado de las autoridades locales.

En algunas zonas del oeste y centro del estado de Washington se registraron más de 30 centímetros de lluvia. Crédito: Lindsey Wasson | AP

El frío extremo avanza hacia el Medio Oeste y el sur

Mientras Washington lidia con las inundaciones, una ráfaga de aire ártico se desplaza hacia el sur y el este del país. En Dakota del Norte se registraron temperaturas de hasta -12 °F, con sensaciones térmicas cercanas a los -33 °F.

Ciudades como Minneapolis y Chicago esperan las temperaturas más bajas del invierno, con mínimas que podrían descender hasta -15 °F en el área de Minneapolis y alrededor de -1 °F en Chicago.

Alertas por frío llegan hasta el sur del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de frío extremo que se extienden hasta Alabama y Georgia. En ciudades como Montgomery y Savannah se esperan temperaturas bajo cero entre la noche del domingo y la mañana del lunes.

Los meteorólogos advierten que el patrón climático seguirá siendo inestable durante los próximos días, con nuevas lluvias previstas en el noroeste del Pacífico, lo que podría agravar los daños ya registrados.

