Hombre fue sentenciado a cadena perpetua por planear un ataque al estilo del 11 de septiembre en Atlanta

Un keniano pasará el resto de su vida en prisión por planear lo que la fiscalía denominó un “ataque al estilo del 11-S” contra el edificio más alto de Atlanta, en nombre de una organización terrorista con sede en África.

Un juez federal condenó a Cholo Abdi Abdullah, de 34 años, a dos cadenas perpetuas consecutivas, así como a cadena perpetua en libertad supervisada, por planear el secuestro de un avión comercial y atacar el Bank of America Plaza, de 55 plantas, de Atlanta, como parte de una campaña de Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, comúnmente conocido como al-Shabaab.

En 2024, un jurado en Manhattan declaró a Abdullah culpable de seis cargos: conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, conspiración para cometer piratería aérea, conspiración para destruir aeronaves y conspiración para cometer actos de terrorismo que trasciendan las fronteras nacionales.

Un atentado planeado en el extranjero

Los fiscales federales afirmaron que Abdullah se unió a Al-Shabaab en 2015 y recibió un entrenamiento exhaustivo sobre explosivos, cómo operar en secreto y evitar ser detectado.

“Aceptó unirse al plan internacional de Al-Shabaab para ejecutar un atentado terrorista con múltiples víctimas, que implicaría que Abdullah se entrenara como piloto de línea aérea para secuestrar un avión comercial y estrellarlo contra un edificio en Estados Unidos”, escribió el Departamento de Justicia en un comunicado.

Posteriormente, en 2017, se mudó a Filipinas, donde comenzó su formación como piloto comercial. Mientras recibía su formación, los investigadores afirman que realizó múltiples búsquedas en línea sobre alguaciles aéreos y la “puerta de cabina del Boeing 737”.

En enero de 2019, Abdullah buscó información sobre “vuelos de Delta” y el “edificio más alto de Atlanta”, centrándose específicamente en el Bank of America Plaza, según los fiscales.

Abdullah casi había terminado su formación de piloto de dos años cuando fue arrestado meses después por cargos locales. Las autoridades afirman que había cumplido con todos los requisitos para obtener su licencia de piloto comercial, excepto uno.

Al año siguiente, fue transferido a las autoridades policiales estadounidenses.

“Cholo Abdi Abdullah era un agente de Al-Shabab altamente entrenado que se dedicaba a recrear los horribles atentados terroristas del 11 de septiembre en nombre de una despiadada organización terrorista”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

“Abdullah obtuvo su licencia de piloto comercial en una escuela de vuelo en Filipinas mientras realizaba una exhaustiva planificación de atentados para secuestrar un avión comercial y estrellarlo contra un edificio en Estados Unidos. Como posteriormente admitió ante el FBI, estaba totalmente preparado para morir en su ataque terrorista“.

Abdullah se representó a sí mismo durante el juicio. Se negó a realizar una declaración preliminar y no participó activamente en el interrogatorio de los testigos. En 2008, el Departamento de Estado designó a Al-Shabab, que significa “la juventud” en árabe, como organización terrorista extranjera. El grupo militante es una filial de Al-Qaeda que ha luchado por establecer un estado islámico en Somalia basado en la ley islámica.

