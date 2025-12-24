Muere policía estatal en tiroteo dentro de una oficina del DMV en Delaware

Un policía estatal de Delaware falleció este martes luego de resultar herido de bala durante un tiroteo ocurrido en una oficina de la División de Vehículos Motorizados (DMV) en Wilmington, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía Estatal de Delaware, el incidente se registró alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando un hombre de 44 años ingresó al edificio como cliente y, poco después, abrió fuego dentro de las instalaciones.

El agente murió tras ser trasladado a un hospital

Según explicó el cabo Raushan Rich en una conferencia de prensa, el sospechoso se acercó a un agente que realizaba horas extras y se encontraba sentado en la recepción, y le disparó. A pesar de estar herido, el funcionario empujó a un empleado del DMV para apartarlo del peligro antes de recibir un segundo disparo.

Un oficial del condado de New Castle que acudió al lugar enfrentó al atacante y le disparó. El sospechoso fue trasladado a un hospital, donde falleció. El agente herido también murió posteriormente a causa de las lesiones.

Otras personas resultaron afectadas

Las autoridades informaron que una mujer de 40 años fue llevada a un hospital con lesiones leves no relacionadas con disparos. Otra mujer, de 35 años, fue atendida por dificultad respiratoria, pero se negó a ser hospitalizada. Un segundo policía estatal también fue evaluado por heridas leves y no requirió traslado.

Autoridades destacan el acto heroico del funcionario

El superintendente de la Policía Estatal de Delaware, coronel William Crotty, lamentó la muerte del agente y destacó su actuación durante el ataque.

“Perdimos a un hermano, un hijo, un esposo y un padre. Sus últimas acciones fueron las de un héroe, que salvó vidas sacrificando la suya”, afirmó.

Reacciones oficiales y cierre del DMV

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, expresó sus condolencias a la familia del agente y subrayó que el hecho demuestra los riesgos que enfrentan los funcionarios policiales incluso en situaciones cotidianas.

Tras el tiroteo, todas las oficinas del DMV en el estado fueron cerradas de manera preventiva. La investigación continúa con apoyo del Departamento de Justicia federal.

Sigue leyendo:

–Hallan sin vida a estudiante universitaria del Bowdoin College en un estacionamiento de Maine

–Tiroteo a plena luz del día frente a una escuela de Nueva Jersey dejó a dos adolescentes heridos

–Hispano en Georgia es acusado de incendiar su auto y matar a sus hijas que estaban dentro