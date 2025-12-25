Dos tanques rusos de petróleo, incendiados por ataque de drones ucranianos

Dos tanques de petróleo se incendiaron el jueves, 25 de diciembre de 2025, en el puerto de la ciudad rusa de Temriuk, en la sureña región de Krasnodar. Según informarn las autoridades locales, el detonante del fuego fue un ataque de drones de Ucrania, perpetrado durante la noche.

En principio, parece que no hay víctimas mortales. El incendio se extendió inicialmente a una superficie de unos 2,000 metros cuadrados, pero horas después se duplicó hasta alcanzar los 4,000 metros cuadrados.

El canal de Telegram ‘Operativni Shtab -Krasnodar’ señala que un tren de bomberos estaba en el lugar de los hechos. “En total, 99 bomberos y 26 coches especializados”, incluyendo empleados del Ministerio de Emergencias local, añade la fuente.

Por su parte, las autoridades locales indicaron que “se evitó el derrame de hidrocarburos a la bahía de Temriuk”. Además de los tanques incendiados, resultaron dañados varios edificios y equipos agrícolas de la localidad de Nikoláevka, en el distrito Sherbinksi.

Otros puntos atacados con drones

El Ministerio de Defensa de Rusia informó el jueves de la intercepción y el derribo de 141 drones ucranianos de ala fija. El grueso de los ataques afectó a la región fronteriza de Briansk, donde fueron neutralizados 62 drones.

Además, fueron atacadas las regiones de Tula, Kaluga, Moscú, Volgogrado, Voronezh, la república Adigueya y la anexionada península de Crimea. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 10 drones que se dirigían a la capital rusa, sin que se reportasen daños ni víctimas.

