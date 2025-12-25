La Liga MX se consolida entre las 10 más vistas del mundo y supera a torneos europeos y sudamericanos

Aunque la Liga MX suele estar en el centro del debate y no está exenta de cuestionamientos, los números reflejan una realidad distinta en términos de audiencia, exposición internacional y proyección global. El futbol mexicano continúa dando pasos firmes para consolidarse como uno de los campeonatos más atractivos del planeta.

El objetivo de posicionar al torneo nacional entre los mejores del mundo parece comenzar a materializarse. En ese contexto, se dio a conocer un dato que refuerza el rumbo actual y que podría influir directamente en las decisiones estratégicas del futbol mexicano en los próximos años.

Liga MX entra al Top 10 mundial de audiencias

En el ámbito del futbol internacional, la Liga MX logró ubicarse entre las ligas más vistas del año, de acuerdo con un ranking publicado por Sportsdunia. Según el medio digital especializado en noticias, análisis y actualizaciones deportivas, el campeonato mexicano alcanzó el octavo lugar a nivel global.

Este posicionamiento no es menor: la Liga MX superó a dos campeonatos europeos, logrando instalarse dentro del prestigioso Top 10 de las ligas más vistas del mundo.

La MLS aparece en el sexto lugar

El crecimiento de la MLS ha sido uno de los fenómenos más notorios del futbol mundial en los últimos años. Ubicada en el sexto lugar del ranking de ligas más vistas del mundo, la liga estadounidense ha capitalizado de manera efectiva la llegada de figuras internacionales, con Lionel Messi como principal catalizador, pero también con una estrategia sostenida de expansión, inversión en infraestructura y acuerdos de transmisión global.

Este impulso permitió que la Major League Soccer superara a torneos históricos como el Brasileirao, consolidándose como un producto cada vez más atractivo para audiencias internacionales y reforzando el peso del futbol del continente americano en el escenario global.

Premier League domina, Europa resiste y América avanza

El informe señala que la Premier League se mantiene como la liga con mayor impacto mediático, una tendencia que ha sostenido durante los últimos años. Detrás del futbol inglés aparecen LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1, conformando el tradicional Top 5 europeo.

Sin embargo, el crecimiento del futbol fuera de Europa comienza a ser evidente. La MLS, impulsada por el efecto Lionel Messi y la llegada de figuras internacionales, se colocó en el sexto puesto, superando al Brasileirao, que quedó en la séptima posición.

Liga MX supera a ligas históricas de Europa

Tras el Brasileirao, aparece la Liga MX en el octavo lugar, por encima de campeonatos con larga tradición como la Liga de Portugal y la Eredivisie, que completan el Top 10 del ranking.

Este dato confirma el alcance del futbol mexicano y su capacidad para competir en términos de visibilidad con torneos europeos consolidados.

América dice presente en el ranking global

Un punto a destacar del informe es que, dentro del continente americano, solo tres ligas lograron colarse en el listado: la MLS, el Brasileirao y la Liga MX.

Llama la atención la ausencia de la Liga Argentina, históricamente reconocida como un semillero de talento, que no logró posicionarse entre las diez ligas más vistas del mundo en el año que está por concluir.

Un impulso clave para el futuro del futbol mexicano

El lugar alcanzado por la Liga MX refuerza su valor como producto global y respalda las estrategias de expansión, derechos televisivos y exposición internacional que se han implementado en los últimos años. En un escenario cada vez más competitivo, el futbol mexicano continúa ganando terreno y validando su crecimiento a través de los números.

