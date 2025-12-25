Powerball: números ganadores en vivo del sorteo hoy miércoles 24 de diciembre de 2025, con premio de $1820 millones de dólares

Este miércoles se celebró una nueva edición del sorteo de Powerball del 24 de diciembre de 2025, con una bolsa total con un premio en efectivo de $1820 millones de dólares. Aquí puedes encontrar los números ganadores de Powerball:

Números ganadores:

4 25 31 52 59 19 2x

¿Cómo puedes participar del sorteo de Powerball?

Debes elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas. Después, un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Si logras acertar en los seis números, ganarás el bote.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Los premios deben reclamarse en el estado donde fue comprado el boleto agraciado. Los jugadores en general pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier establecimiento autorizado de venta de lotería del lugar geográfico donde hubieran adquirido el boleto.

Los premios que superan los $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. También hay algunos establecimientos autorizados, cuya dirección debe consultarse a priori según corresponda.

Dispondrás de 90 días para cobrar tu premio hasta un año, según las restricciones de la jurisdicción donde se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en el reverso del boleto. Si la fecha de vencimiento no figura en la lista, debes acudir a la lotería de tu estado.

Si ganas del jackpot de Powerball, puedes adquirir el premio de dos modos posibles: como una anualidad -en 30 pagos durante 29 años-, o un solo pago global en efectivo. Para la anualidad, cada pago aumenta en un 5% cada año.

La opción de dinero en efectivo es la cantidad de dinero que se requiere que esté en el fondo del premio mayor el día del sorteo para financiarlo.

¿Cuándo se sortea el Powerball?

Los juegos de Powerball tienen lugar tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y sábados a las 10:59pm ET.

Premio:

$1820 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball tendrá su próximo sorteo el sábado 27 de diciembre

