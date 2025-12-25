Trump ordena “letal ataque” contra objetivos del Estado Islámico en Nigeria

El presidente Donald Trump ordenó este jueves 25 de diciembre que se ejecutara un “poderoso y letal ataque” en contra de objetivos de las fuerzas del Estado Islámico en Nigeria, luego de las agresiones que ha sufrido la población cristiana.

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!”, anunció el presidente en redes sociales.

Advirtió que cesarán los ataques

El mandatario aseguró que desde el mes pasado advirtió a los integrantes del Estado Islámico (ISIS) que cesarán los ataque en contra de los cristianos. Le ordenó al Departamento de Defensa que planificara una posible acción militar en Nigeria.

“Previamente les advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo. El Departamento de Guerra ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, indicó el republicano.

El Departamento de Estado había anunciado que restringiría las visas de los nigerianos que estuvieran involucrados en las masacres y la violencia que se ha registrado en contra de la comunidad cristiana.

“No permitirá que prospere el terrorismo islámico”

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa la masacre de cristianos”, finalizó su mensaje Donald Trump.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth confirmó el ataque al Estado Islámico en su cuenta X, en donde también agradeció el apoyo del gobierno de Nigeria.

“El Presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. El @DeptofWar siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche en Navidad”, puntualizó Hegseth.

Recientemente Estados Unidos designó a Nigeria como “país de particular preocupación” bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional. “Nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere”, señaló Trump.

El Pentágono no especificó que lugares fueron atacados, pero compartió que en cuanto tenga mayor información la publicara.

