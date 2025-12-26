Fernanda de la Mora, ex pareja de “Potro”, responde a las acusaciones de infidelidad

A solo unos días de haber confirmado su separación, Luis “Potro” Caballero y Fernanda de la Mora vuelven a encabezar los titulares. ¿La razón? La influencer ha decidido salir a hacer frente a los rumores que apuntan a que la causa de su rompimiento habría sido una infidelidad de su parte junto al actor Salvador Zerboni. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

De manera contundente y con la personalidad frontal que la caracteriza, la empresaria y estrella de realities lanzó un comunicado en donde abordó los señalamientos en su contra, tachándolos de “falsos” y “desgastantes”.

“Es cansado y desgastante tener que aclarar este tipo de acusaciones (…) Quiero ser muy clara: nada de lo que se ha publicado es verdad“, dijo haciendo referencia a los reportes compartidos por una revista mexicana en la que se afirmó haber protagonizado una infidelidad.

“Se han dicho cosas sumamente graves, atacándome no solo a mí, sino también a mi familia, basándose en suposiciones y mentiras absolutas. La separación entre Luis y yo fue por mutuo acuerdo y reitero que en ningún momento hubo terceras personas involucradas“, sentenció.

Además de negar lo dicho por la revista, Fernanda de la Mora aprovechó el espacio para lanzar una dura crítica a la poca empatía que algunos medios e internautas han mostrado ante la situación, difundiendo teorías infundadas.

“Resulta cansado y desgastante tener que aclarar este tipo de situaciones, especialmente cuando quienes emiten estos juicios no me conocen, ni tienen conocimiento alguno de mi vida personal. Que a partir de un simple chisme se decida atacar con violencia, e incluso involucrar a mi hijo, me parece profundamente desagradable y bajo“, lamentó.

Para finalizar, la creadora de contenido exhortó, una vez más, a no emitir juicios con respecto a su separación cuando no se conocen los detalles al respecto: “Yo me encuentro completamente tranquila. Les pido, de la manera más respetuosa, que nos permitan atravesar este duelo en paz, como si lo que estamos viviendo no fuera ya suficientemente difícil“, añadió.

Por su parte, Luis “Potro” Caballero respaldó las palabras de Fernanda de la Mora al recurrir a sus redes sociales con un repost del comunicado desde sus historias de Instagram.

Seguir leyendo:

• Después de rumores, Luis ‘Potro’ Caballero y Fernanda de la Mora confirman su ruptura

• Potro Caballero se lanza contra Irina Baeva: “Es sangrona”