Los Pumas afilan las garras al sumar su cuarto refuerzo para el Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM están empecinados en potenciar el proyecto del técnico Efraín Juárez con la intención de romper el ayuno de 15 años de títulos en la Liga MX y por tal motivo ha sumado a su cuarto refuerzo para el torneo Clausura 2026 en la persona del delantero Jordan Carrillo.

El artillero se suma a los fichajes de César Garza, el brasileño Juninho y de Tony Leone, que tiene la intención de apuntalar las áreas de mayor debilidad del cuadro universitario, esperando que José Juan Macías pueda adelantar su recuperación, de lo contrario se la jugarán con los delanteros que aún se mantienen en el equipo .

Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro.



La directiva de Pumas oficializó la llegada de Carrillo con la siguiente publicación en redes sociales: “Se incorpora un nuevo futbolista mexicano al Club Universidad Nacional, quien llega con mucha ilusión y compromiso para defender desde hoy los colores azul y oro. ¡Bienvenido a Pumas Jordan Carrillo, la familia auriazul te recibe con los brazos abiertos!”.

Pumas hasta el momento es uno de los equipos de mayor movimiento en el mercado invernal de fichajes, buscando todavía llenar la plaza de jugador No Formado en México con un delantero centro, como también con un extremo y otro defensa.

Las generales de Carrillo

Jordan Carrillo cuenta con un historial importante en el fútbol base en México a sus 24 años de vida, pero en los equipos que ha estado le ha faltado dar el do de pecho, como en el caso de su paso por las Chivas.

Inclusive fue llamado a la selección mayor de México después de llevar un buen proceso en las categorías juveniles de Santos Laguna, que le permitieron llegar al Real Sporting de Gijón entre 2023-2024, pero sin poder consolidarse como una realidad en el fútbol de México.

A su llegada a Pumas buscará emular el paso de César “Chino” Huerta, Johan Vázquez y recientemente José Juan Macías, quien este momento pasa un momento complicado por una nueva lesión.

Carrillo es un jugador que Efraín Juárez y el nuevo director deportivo de los felinos, Antonio Sancho, buscaron y analizaron detenidamente para poder esperar su mejor versión, no obstante que hasta el momento el exjugador de Santos Laguna siga buscando consolidarse.

