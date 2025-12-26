Rob Kardashian anuncia su regreso al reality show ‘The Kardashians’

La octava temporada de The Kardashians tendrá un integrante histórico de vuelta en pantalla. Rob Kardashian, quien se alejó de la vida pública en 2016, anunció durante el final de la séptima temporada —emitido este jueves— su decisión de regresar como miembro del elenco. “Espero estar en la temporada 8”, afirmó entre risas ante la consulta de un productor, añadiendo que “definitivamente quiero filmar”.

Su hermana Khloé, de 41 años, fue la encargada de comunicarle el entusiasmo que generó entre los seguidores su breve aparición en un adelanto, a lo que Rob restó importancia con humor.

Sin embargo, su compromiso marca un giro significativo. Desde su retiro, Rob había priorizado su paz mental y felicidad personal, alejándose no por conflictos familiares, sino por una profunda incomodidad consigo mismo, como explicó en el podcast de Khloé.

“Filmar y hacer todo eso no es para cualquiera”, declaró entonces, subrayando que solo volvería si se sentía bien y en condiciones positivas. Su participación en la temporada 7 fue limitada, pero su disposición a grabar de forma más continua reavivó las expectativas.

La participación de Rob Kardashian

Rob se convirtió en un pilar fundamental desde el inicio de ‘Keeping Up with the Kardashians’ en 2007, su ausencia en los últimos años había sido notable. Su regreso paulatino, que incluyó una participación en el reality ‘Rob & Chyna’ y apariciones en podcasts familiares, culmina ahora con este anuncio que promete reintegrarlo como una figura regular en el relato televisivo del clan.

Seguir leyendo: