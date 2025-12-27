Billie Lourd rinde un emotivo homenaje a Carrie Fisher en el noveno aniversario de su muerte

Nueve años después de la partida de Carrie Fisher, su hija, la actriz Billie Lourd, compartió un conmovedor tributo en redes sociales, reflexionando sobre su dolor y el legado de su mamá.

A través de una publicación en Instagram, Lourd, de 33 años, acompañó imágenes retro con un texto profundamente personal. “Han pasado 9 años desde que murió mi madre”, comenzó, junto a una foto donde aparece junto a sus padres, Carrie Fisher y Bryan Lourd.

El corazón del homenaje giró en torno a un momento de felicidad vivido con su propia hija, Jackson, de 3 años. Ese instante la llevó a reflexionar: “comenzó a pensar en cómo esta alegría no sería posible sin mi mamá”. Con claridad, afirmó: “Esta alegría solo existe porque ella existió”.

Lourd elaboró sobre esta idea agridulce, explicando que, aunque su madre “no forma parte física de esta alegría, sí es parte de la razón de ser” y que Fisher “vive a través de esta alegría”. Para ilustrar este legado, incluyó una fotografía actual de sus dos hijos, Kingston (5) y Jackson, junto a su abuelo Bryan Lourd.

“Mi dolor toma muchas formas: hoy, ahora mismo, en este momento, esa forma es esta alegría que puedo experimentar al ver a mis hijos con mi papá“, compartió la actriz de American Horror Story. Reconoció la naturaleza cambiante del duelo: “Podría y cambiará de forma varias veces a lo largo de este día porque el dolor nunca es una sola cosa, pero ahora mismo estoy saboreando esta agridulce alegría dolorosa”.

Para cerrar su mensaje, Billie recurrió a las sabias palabras de su madre: “‘Nada termina nunca del todo. Solo ahí'”. Aplicándolas a su propia vida, concluyó: “La vida de mi mamá no ha terminado del todo. Está ahí, en mis hijos y en esta alegría que puedo experimentar gracias a ella. Gracias, mamá. Nunca dejaré de extrañarte“.

Con un detalle que encapsula el paso del tiempo y la continuidad familiar, Lourd reveló que las dos fotos que compartió —una con sus padres y otra con sus hijos y su padre— “fueron tomadas en la misma habitación con 25 años de diferencia ❤️”.

La muerte de Fisher

Carrie Fisher, la icónica Princesa Leia de Star Wars e hija de los legendarios Debbie Reynolds y Eddie Fisher, falleció el 27 de diciembre de 2016 a los 60 años, tras sufrir un paro cardíaco. Un día después, su madre, Debbie Reynolds, murió de un derrame cerebral a los 84 años, intensificando la tragedia familiar.

Billie Lourd ha sido abierta sobre las luchas de su madre, quien “luchó contra la adicción a las drogas y las enfermedades mentales toda su vida” y, como ella misma ha dicho, “finalmente murió a causa de ello”. A lo largo de los años, Lourd ha conmemorado el aniversario con publicaciones similares, encontrando en su propia maternidad —es esposa del actor Austen Rydell y madre de dos pequeños— una poderosa conexión con el legado de Fisher.

