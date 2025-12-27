Presión del aire acondicionado: clave para que enfríe bien

Que el aire acondicionado deje de enfriar en el momento menos oportuno es una de las fallas más frustrantes para cualquier conductor. Antes de pensar en una reparación costosa o en cambiar piezas a ciegas, conviene entender qué está ocurriendo dentro del sistema.

Lee también: Tesla está en jaque: 30 días sin vender en su mercado clave

La lectura de presión alta y baja es una de las herramientas más útiles para identificar el origen del problema y tomar decisiones acertadas.

Puedes leer: Cómo saber si tu licencia está suspendida en EE.UU.

Un sistema de A/C automotriz funciona como un circuito cerrado, donde el refrigerante circula constantemente cambiando de estado y presión. Cuando ese equilibrio se rompe, el enfriamiento se vuelve ineficiente o desaparece por completo. Por eso, interpretar correctamente los valores de presión es el primer paso para un diagnóstico confiable.

Cómo funciona el sistema de aire acondicionado

Para comprender las lecturas de presión, es importante tener claro cómo opera el sistema. El aire acondicionado del auto se divide en dos zonas principales: el lado de alta presión y el lado de baja presión, cada uno con funciones específicas dentro del ciclo de refrigeración.

El lado alto comienza en la salida del compresor. Allí, el refrigerante entra como vapor de baja presión y es comprimido hasta convertirse en vapor de alta presión y alta temperatura. Este vapor viaja al condensador, donde libera el calor hacia el exterior y se transforma en líquido de alta presión.

Después, el refrigerante pasa por el filtro secador o receptor, que elimina humedad e impurezas, y continúa su recorrido hacia la válvula de expansión. En este punto, el sistema se prepara para el enfriamiento propiamente dicho.

Interior del Hyundai Palisade 2026. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

El lado bajo inicia en la válvula de expansión. Allí, el refrigerante líquido de alta presión se convierte en vapor de baja presión. Este vapor frío circula por el evaporador, absorbiendo el calor del interior del vehículo. Finalmente, el refrigerante regresa al compresor y el ciclo se repite.

Cómo leer correctamente la presión alta y baja

Para medir las presiones se utiliza un juego de manómetros, que incluye dos relojes: uno para el lado bajo y otro para el lado alto. Las mangueras se conectan a los puertos correspondientes del sistema, siempre con el motor encendido y el aire acondicionado funcionando al máximo.

Una vez obtenidas las lecturas, estas deben compararse con una tabla de presión del refrigerante específico que use el vehículo, considerando también la temperatura ambiente. No existe una cifra única válida para todos los casos, ya que las presiones varían según el tipo de refrigerante y las condiciones externas.

En términos generales, una presión baja demasiado elevada junto con una presión alta más baja de lo normal es una señal clara de que algo no está funcionando correctamente dentro del sistema.

Qué significa presión baja alta y presión alta baja

Este tipo de lectura suele confundir a muchos usuarios porque rompe la lógica esperada del sistema. Sin embargo, es un síntoma bastante común y puede tener varias causas.

Una de las más frecuentes es un exceso de refrigerante acumulado en el evaporador. Cuando hay más refrigerante del necesario en esta zona, el sistema no logra reducir adecuadamente la presión del lado bajo, mientras que el lado alto pierde eficiencia.

El interior del Toyota bZ 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Otra causa posible es un fallo en el bulbo térmico o sensor de temperatura. Si este componente no detecta correctamente la temperatura del evaporador, puede enviar señales erróneas que alteran el control del flujo de refrigerante.

La válvula de expansión termostática también juega un papel clave. Si queda atascada en posición abierta, permite que pase demasiado refrigerante hacia el evaporador, elevando la presión del lado bajo y reduciendo la del lado alto.

En sistemas con tubo de orificio, un orificio demasiado grande o sellos desgastados pueden generar un efecto similar, dejando pasar más refrigerante del que el sistema puede manejar correctamente.

Errores comunes al diagnosticar el A/C

Uno de los errores más habituales es asumir que el compresor está dañado apenas el aire deja de enfriar. En realidad, el compresor suele ser una de las últimas piezas en fallar. Antes de reemplazarlo, conviene revisar elementos como el interruptor de presión, la válvula de expansión y el embrague del compresor.

También es un error intentar recargar el sistema sin haber diagnosticado antes la causa del problema. Una recarga mal hecha puede empeorar el desequilibrio de presiones y provocar daños mayores.

La recarga de refrigerante debe realizarse siempre por el lado bajo. Hacerlo por el lado alto no solo es peligroso, sino que puede generar sobrepresión y afectar componentes sensibles del sistema.

Así es el interior del Audi Q5 2025. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Pasos recomendados para solucionar el problema

Si detectas que tu aire acondicionado no enfría y las presiones no son las correctas, estos pasos pueden ayudarte a orientar el diagnóstico:

Primero, verifica el nivel de refrigerante con los manómetros y compáralo con la tabla correspondiente. Esto te dará una referencia clara del estado general del sistema.

Segundo, revisa el interruptor de presión utilizando un ohmímetro. Este componente es fundamental para proteger el compresor y regular el funcionamiento del A/C.

Tercero, comprueba que el embrague del compresor se active correctamente cuando enciendes el aire acondicionado. Si no gira, el problema puede ser eléctrico y no mecánico.

Finalmente, si después de estas verificaciones el problema persiste, lo más recomendable es acudir a un mecánico especializado en aire acondicionado automotriz. Un diagnóstico profesional puede evitar gastos innecesarios y prolongar la vida útil del sistema.

Seguir leyendo:

Ford refuerza la F-150 frente a robos con un escudo digital

Cómo pagar menos por el seguro del auto sin perder cobertura

Toyota dominó las ventas en 2025 y Tesla perdió terreno