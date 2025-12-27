Un padre de Texas rescató a su hija adolescente secuestrada gracias a los datos de su celular

Una adolescente de Texas fue rescatada por su padre tras ser obligada a subir a una camioneta a punta de cuchillo el día de Navidad, según informó la policía.

Agentes de patrulla de la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery acudieron a una vivienda de la zona alrededor de las 4:50 p. m. del jueves, según informó la agencia en redes sociales. Se les informó a los agentes que la adolescente, de 15 años, había sacado a pasear a su perro, pero no había regresado. Su padre usó entonces el control parental para rastrear la ubicación de su teléfono y encontrarlo en una “zona aislada y parcialmente boscosa” a unos tres kilómetros de distancia.

La oficina del sheriff indicó que el padre, quien no ha sido identificado, se dirigió al lugar y encontró a su hija y a su perro dentro de una camioneta junto con un hombre “parcialmente desnudo”. El padre ayudó a la adolescente a escapar y la trajo de vuelta a casa, desde donde llamaron a la oficina del sheriff.

Los investigadores determinaron que el sospechoso había amenazado a la adolescente con un cuchillo. Las descripciones de los testigos permitieron a la policía identificar el vehículo del sospechoso y al conductor como Giovanni Rosales Espinoza, de 23 años.

Espinoza fue detenido sin incidentes, según informó la oficina del alguacil. Se le acusa de secuestro agravado y deshonestidad con un menor. Se encuentra detenido en la Cárcel del Condado de Montgomery sin derecho a fianza, según la oficina del alguacil. La investigación está en curso.

KHOU, afiliada de CBS, informó que la niña se está recuperando con su familia. La familia declaró a KHOU que ninguno de ellos conocía al sospechoso y que están agradecidos de que su hija esté a salvo.

“La Navidad es un día de alegría, pero este hombre decidió destruir esa alegría atacando a una menor”, declaró el alguacil Wesley Doolittle en redes sociales. “Estoy increíblemente orgulloso de nuestros agentes y detectives que trabajaron incansablemente para garantizar que este peligroso depredador fuera rápidamente detenido y ya no esté en nuestras calles”.

