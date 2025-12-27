Verónica, hermana de Kate del Castillo, narra pesadilla que vivió por culpa de sus implantes 

La presentadora Verónica del Castillo, quien es hermana de Kate del Castillo, aprovechó la reciente conversación que tuvo con el programa ‘Ventaneando’ para sincerarse tras la pesadilla que vivió por culpa de sus implantes mamarios y una mala práctica por parte de su cirujano.

La hija de Eric del Castillo y de Kate Trillo detalló en la plática lo mucho que sufrió en los meses posteriores a que decidiera retirarse los implantes, pues por un lado sentía dolores muy intensos, pero por el otro su cirujano le decía que eran normales.

“Hace dos años me sugirieron quitármelos, pero le hablé y me dijo: ‘No les hagas caso, duran hasta 45 años’”, contó Verónica del Castillo sobre los comentarios que le hizo su médico ante el intenso dolor que ella sentía.

La celebridad destacó que su necesidad de quitárselos pudo más que la postura de su cirujano, quien en ningún momento reconoció que algo estaba mal con el procedimiento que le hizo.

“Mi cirujano, el que me las puso, muy mal, porque él acabó diciendo: ‘No tienes nada’. Se guiaba nada más porque me tocaba”, acusó Verónica del Castillo.

En su testimonio destacó algunos de los síntomas que tuvo, los cuales la llevaron a tomar acciones y a escuchar una segunda opinión médica.

“Llegué a tener síntomas muy fuertes de dolor de articulaciones, caída de pelo, piel seca y, sobre todo, la memoria”, compartió la presentadora, quien está muy contenta con la decisión que tomó y más que la hizo a tiempo.

#LoVisteEnVentaneando: Verónica del Castillo se retiró los implantes de pecho debido a los tremendos problemas de salud que le acarrearon. 😰 😪#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/TVZBybkpfb — Ventaneando (@VentaneandoUno) December 26, 2025

Sigue leyendo: