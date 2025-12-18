Dorismar sufre amputación parcial de la nariz y daños irreversibles tras mala cirugía estética

La modelo argentina Dorismar, quien por cerca de una década formó parte de ‘El Gordo y La Flaca’, está pasando por momentos muy complicados en el plano personal, luego de que una mala cirugía estética le dejara daños irreversibles en el rostro y en su salud.

Si bien ella no ahondó en detalles sobre los daños que le causó la operación que le realizaron en México, su abogado ya lo hizo y compartió que la también cantante sufrió la amputación parcial de la nariz.

El litigante dio a conocer esta información en una entrevista que tuvo con el programa mexicano ‘Sale el Sol’, en donde contó todo lo que ha sufrido la bella sudamericana en las últimas semanas a raíz de la mala intervención.

“No solo estamos en presencia de una mala praxis. Estamos en presencia de un procedimiento médico que generó la amputación de parte de la nariz de mi representada”, acusó el abogado Salvador Padilla.

Dorismar tendrá problemas respiratorios irreversibles

A continuación informó que la operación ya le está causando problemas respiratorios a Dorismar, quien ya no puede respirar con normalidad y, quizá, nunca pueda hacerlo de nuevo.

“Cortó de más parte de los conductos de la nariz, cosa que hoy le inhibe y le impide respirar de forma ordinaria (…) Ella ya tiene afectaciones respiratorias irreparables, insustituibles”, señaló el litigante.

En el mismo espacio acusó que a su representada le inyectaron diversas sustancias sin su autorización, lo que agravaría aún más el caso.

“Incluso le inyectó sustancia sin que ella lo autorizara, que después le generara pus en la nariz y otras complicaciones”.

Ya procedieron en contra del médico

Informó también que, el equipo que encabeza, ya presentó una denuncia penal, en contra de los responsables, por la posible comisión del delito de lesiones agravadas.

Aunque dio a conocer que no estaba facultado para ventilar la identidad del médico que realizó la cirugía, pues las investigaciones siguen en curso, lo que sí hizo el abogado fue revelar la pena a la que podría hacerse acreedor en caso de ser hallado culpable.

“Sería la pena más gravosa que establece el Código Penal para el Estado de México. Puede variar de los 3 años a los 10 años en adelante”, informó.

Dorismar solo quiere que se haga justicia

El abogado también destacó como esta intervención afectó el autoestima de su clienta, quien tuvo que viajar a Colombia para buscar una solución ante la mala cirugía que le hicieron, pues en México ya nadie quiso atenderla por el riesgo que representa la nueva cirugía.

“Tiene una profunda depresión como consecuencia de estas circunstancias, la cancelación de sus proyectos de trabajo, porque ella además vive de esto. Lo que me pide es justicia”, concluyó sobre este caso que promete seguir dando mucho de qué hablar.

