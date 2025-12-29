AB Quintanilla devela cómo falleció Abraham Quintanilla: “Mi papá se fue mientras dormía”

AB Quintanilla habló sobre los últimos momentos de su papá, asegurando que este había fallecido mientras dormía. Pero también clamó para que en el proceso Abraham Quintanilla no haya sufrido. Sobre las causas de su fallecimiento, el músico explicó que estas aún son desconocidas.

A través de sus plataformas digitales, AB también llegó a este compromiso con su padre: “Prometo mantener vivo el legado de nuestra familia y tu recuerdo”. Este también reconoció durante uno de sus lives que estos días han sido duros y que incluso le ha costado dormir, pero reconoce aún más el valor que tiene la familia, su familia.

Según declaraciones recogidas por Mezcal TV, esto fue lo que dijo el hermano de Selena Quintanilla: “Mi papá se fue mientras dormía, como a muchos de nosotros nos gustaría irnos. Espero y rezo para que no haya sufrido“.

También agregó: “Las causas oficiales no se conocen todavía, pero cuando tenga esa información se las haré saber. Cuando entras en este negocio, sabes que eres una figura pública y la gente que te quiere merece saber por qué alguien ya no está”.

El reconocido líder de los Kumbia Kings también aportó que su familia cumplió su deseo de no realizarle un funeral y cremar sus restos. Tanto él como su hermana Suzette afirman que les duele ver cómo su madre siente un vacío doble tras esta nueva pérdida, por el asesinato de su hija Selena y ahora el fallecimiento de su esposo.

El público, ante los lives que AB Quintanilla ha realizado, le ha dejado mensajes como este: “Te amamos. Gracias siempre por estar, aun cuando a veces el mundo se caiga a tus espaldas. Aquí estamos apoyándote. Dale un gran beso a Marcella de mi parte; la adoro y ojalá un día la pueda conocer”.

