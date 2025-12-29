Arrestan a propietario acusado de matar a su inquilino y ocultar el cuerpo en un barril en Washington

Un propietario del estado de Washington fue detenido luego de que un familiar informara a las autoridades que este habría confesado haber matado a una persona y escondido el cuerpo en su propiedad, ubicada en la localidad de Woodland, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Cowlitz.

El sospechoso fue identificado como Ricky Dean Miller, de 67 años. Tras recibir la denuncia, agentes acudieron al lugar el pasado 16 de diciembre y obtuvieron una orden de allanamiento para inspeccionar la propiedad.

El cuerpo fue hallado dentro de un barril

Durante el registro, los agentes localizaron el cuerpo sin vida de Dennis Eugene Schmitt, de 71 años, oculto dentro de un barril, según detallaron las autoridades en un comunicado oficial.

De acuerdo con la investigación preliminar, Miller era el propietario de la vivienda que alquilaba Schmitt. Ambos residían en casas separadas dentro de la misma propiedad.

Autopsia revela violencia extrema

La autopsia practicada al cuerpo de la víctima determinó que Schmitt murió a causa de múltiples golpes contundentes en la cabeza. Además, el informe forense reveló signos de estrangulamiento, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio violento, indicaron las autoridades.

Con base en estos hallazgos, Miller fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Cowlitz, donde enfrenta cargos por asesinato en segundo grado y disposición ilegal de restos humanos.

Impacto en la comunidad

Vecinos de la zona expresaron sorpresa por lo ocurrido, al tratarse de un área rural y poco poblada. “Estamos en medio de la nada. Nunca pensamos que algo así pudiera pasar aquí”, dijo una residente local a medios de comunicación.

La Fiscalía del Condado de Cowlitz no ofreció comentarios adicionales de inmediato, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y el motivo que habría llevado al presunto agresor a cometer el homicidio.

