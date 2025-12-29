Reducciones en impuestos sobre la renta: Nueve estados implementarán cambios en 2026

De acuerdo con un reciente análisis publicado por Tax Foundation, a partir del 1 de enero del próximo año muchos contribuyentes en Estados Unidos podrían tener alivios adicionales, ya que al menos nueve estados del país reducirán sus impuestos en 2026.

Según el análisis de Tax Foundation estos serán los nueve estados que en 2026 reducirán sus impuestos. Aquí te mostramos, una lista de la tasa del impuesto sobre la renta individual por estado en 2025 y la que se aplicará en 2026.

Georgia en 2025: 5,19% para 2026: 5,09%

Indiana en 2025: 3% para 2026: 2,95%

Kentucky en 2025: 4% para 2026: 3,5%

Misisipí en 2025: 4,4 para 2026: 4%

Montana en 2025: 5,9% para 2026: 5,65%

Nebraska en 2025: 5,2% para 2026: 4,55%

Carolina del Norte en 2025: 4,25% para 2026:3,99%

Ohio en 2025: 3,13% para 2026: 2,75%

Oklahoma en 2025: 4,75% para 2026: 4,5%

Aunque estas reducciones comenzaron durante la pandemia y quienes defienden estos cambios fiscales señalan que esto impulsará el crecimiento económico y aumentará la competitividad entre los estados. Por su parte, el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas que la eliminación o reducción de impuestos podría obstaculizar la inversión.

