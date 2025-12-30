Salarios mínimos aumentan en 19 estados a partir del 1 de enero

A partir del 1 de enero del 2026, al menos unos 19 estados en Estados Unidos ajustarán sus salarios mínimos, algunos ya establecidos en aumentos anuales y otros se estarán equiparando a la elevada inflación.

Hasta los momentos, el salario mínimo federal se ubica en $7.25 dólares por hora, y aunque para muchos el aumento del salario representará costos más altos para las empresas, suprimiendo como consecuencia el crecimiento laboral, para otros es una medida necesaria ante el alto Costo de Vida que ha llevado a muchos estadounidenses a vivir del día a día.

Los aumentos en salarios mínimos se realizarán en dos partes, algunos estados los percibirán el 1 de enero, mientras que otro será para finales del 2026.

Estados que aumentarán su salario mínimo en 2026:

Arizona: $15,15 dólares por hora.

California: $16,90 dólares por hora.

Colorado: $15,16 dólares por hora

Connecticut: $16,94 dólares por hora.

Hawái: $16 dólares por hora.

Maine: $15,10 dólares por hora.

Michigan: $13,73 dólares por hora.

Minnesota: $11,41 dólares por hora

Misuri: $15 dólares por hora.

Montana: $10,85 dólares por hora.

Nebraska: $15 dólares la hora.

Nueva Jersey: entre $15,92 a $18,92 dólares, dependiendo de la cantidad de trabajadores de la empresa y rubro.

Nueva York: $17 dólares.

Ohio: $11 dólares por hora.

Rhode Island: $16 dólares la hora.

Dakota del Sur: $11,85 dólares por hora.

Vermont: $14,42 dólares por hora.

Virginia: $12,77 dólares por hora.

Washington: $17,13 dólares por hora.

Alaska: entre $13 a $14 dólares por hora a partir del 1 de julio.

Oregón: entre $14 a $16 dólares por hora a partir del 1 de julio.

Florida: $15 dólares por hora a partir del 30 de septiembre.

