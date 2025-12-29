¿Cómo evitar preocupaciones financieras en 2026? Expertos te aconsejan

De acuerdo con una encuesta desarrollada por Vanguard, cerca del 80% de los estadounidenses están teniendo nuevos propósitos financieros para el próximo año y entre los objetivos principales se encuentra: las cuentas de ahorro de alto rendimiento y los fondos de emergencia.

Luego de un año cargado de incertidumbre en torno a la política y economía, los estadounidenses se están determinando a mejorar la relación con sus finanzas personales impulsada principalmente por la crisis de asequibilidad.

Para Sabino Vargas, planificador financiero certificado y asesor financiero sénior de Vanguard “las últimas semanas del año son un buen momento para revisar sus finanzas, especialmente en lo que respecta al ahorro, y es importante saber cómo podría verse afectado por la nueva ley tributaria”, dijo.

Ante la incertidumbre y cambios a nivel económicos, algunos expertos están dando sus consejos para evitar preocupaciones financieras el próximo año.

Un presupuesto sólido

Uno de los principales consejos es tener un presupuesto que se mantenga, el problema de la asequibilidad ha impactado a millones de hogares estadounidenses este año. La inflación y los salarios ajustados llevaron a muchos consumidores a recortar gastos y endeudarse aún más, por lo que tener un buen presupuesto le permitirá evitar preocupaciones financieras a futuro.

Alexa von Tobel, fundadora y directora general de Inspired Capital, comenta que “la mayoría de los presupuestos fracasan porque son demasiado ambiciosos. Los que funcionan están automatizados y se basan en patrones reales. Un nuevo año es el momento perfecto para revisar cómo se alinea su presupuesto con este marco y ver dónde necesita hacer ajustes”, dijo.

La especialista comenta que hay muchos sistemas para llevar a cabo presupuestos, por lo que es necesario buscar uno que se adapte a las finanzas del hogar.

Pague las deudas de las tarjetas de crédito

Un paso importante el próximo año, es enforcarse en pagar las deudas eso generará mucho alivio a sus finanzas personales. Tanto Vargas como von Tobel aconsejan que lo mejor es comenzar por los saldos de tarjetas de crédito con tasas de porcentajes más altas.

Fijar tasas de ahorro

Según Sam Taube, escritor principal del sitio de asesoramiento financiero NerdWallet, explica que el próximo año se espera un recorte más de las tasas de interés de la Reserva Federal, por lo tanto, tiene sentido que antes de ello se abran certificados de depósitos o cuentas de ahorro con alto rendimiento, esto traería muchos beneficios.

“Si la Fed baja aún más las tasas desde ahora, ofrecerán rendimientos fijos más bajos, por lo que podría tener sentido abrir un CD de un instrumento de ahorro de rendimiento fijo como ese más temprano que tarde”, señala Taube.

