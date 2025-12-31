Aumentos salariales entrarán en vigor el 1 de enero, pero millones de trabajadores con propinas seguirán excluidos

A partir del 1 de enero del 2026, entrará en vigor los nuevos ajustes al salario mínimo en al menos 22 estados del país, los cuales alcanzarán hasta más de $16 dólares la hora; sin embargo, muchos trabajadores que reciben propinas quedarán excluidos, ya que, sus salarios mínimos estarán obligados a depender en gran medida de las propinas impredecibles en medio de un Costo de Vida que cada día va en aumento.

De acuerdo con los defensores de un salario justo, lo ideal sería eliminar el salario mínimo y establecer un salario digno, indicando que este tipo de empleados pueden recibir legalmente tan solo $2.30 dólares la hora, lo que describen como “legado directo de la esclavitud”.

Además, destacan que la entrada en vigor de la política de “sin impuestos sobre las propinas”, propuesta e impulsada por el presidente Donald Trump no aborda ni soluciona el problema de los salarios de pobreza porque según los defensores más del 60% “no ganan lo suficiente como para pagar impuestos federales sobre la renta”.

De acuerdo con un informe del Comité de Acción Política (PAC) Make America Affordable Now, un poco más del 50% de la población gana menos de $25 dólares la hora, esta cifra representa unos 67 millones de empleados en el país lo que claramente señala que el tema de los salarios se ha convertido en un problema económico importante.

Según la Calculadora de Salario Digno del MIT, la brecha entre los salarios y el Costo de Vida es enorme. Actualmente, un estadounidense promedio no puede cubrir sus necesidades básicas con un ingreso inferior a los $20 dólares la hora, y para los hogares con hijos se necesitaría al menos $30 dólares la hora para los gastos esenciales.

Y ante un salario mínimo federal que permanece congelado en los $7.25 dólares por hora desde 2009, una inflación que alcanza el 3%, un mercado laboral con una tasa de desempleo superior al 4%, se ha notado un apoyo público a un aumento salarial mucho más grande y duradero.

Recientemente, Lake Research Partners realizó una encuesta en la que concluyó que el tema de los salarios dignos ha logrado un apoyo mayoritario en todos los partidos políticos, sobre todo en votantes mujeres, afrodescendientes, latinos y jóvenes, destacando que este no es un tema cualquiera, sino una gran preocupación económica que debe que abordarse con urgencia.

