El paso de Anthony Rendón por los Angels llega a su fin

La etapa de Anthony Rendón con Los Angeles Angels llegó oficialmente a su conclusión luego de que la franquicia decidiera rescindir el último año de su contrato. Según informó The Athletic, el equipo acordó un buyout con el antesalista, quien recibirá pagos diferidos durante un período estimado de entre tres y cinco años.

La decisión pone punto final a una de las inversiones más cuestionadas de la historia reciente de las Grandes Ligas. El contrato de siete años y $245 millones de dólares que Rendón firmó con los Angels se convirtió, con el paso del tiempo, en uno de los acuerdos menos rentables de la MLB moderna, tanto por el bajo rendimiento como por la escasa disponibilidad del jugador debido a las lesiones.

Cuando Rendón llegó a Los Ángeles, el contexto era muy distinto. Venía de una temporada extraordinaria en 2019 con los Washington Nationals, año en el que lideró todas las Grandes Ligas en carreras impulsadas con 126 y registró una línea ofensiva de .319/.412/.598. Ese desempeño fue clave para que los Nationals conquistaran la Serie Mundial, y colocó al antesalista entre los mejores bateadores del béisbol.

Antes de firmar con los Angels, Rendón había sido un productor constante. Entre 2014 y 2019 acumuló un WAR de 28.9, el décimo mejor entre jugadores de posición en ese período, de acuerdo con FanGraphs. Su llegada a Anaheim fue celebrada como un intento serio de reforzar el entorno competitivo alrededor de Mike Trout.

Un declive marcado por lesiones y polémicas

El inicio de su etapa con los Angels no fue del todo negativo. En la temporada 2020, acortada por la pandemia, Rendón respondió con un porcentaje de slugging de .497 y un OPS+ de 150 en 52 partidos, cifras que confirmaban el talento que lo había llevado a firmar un contrato millonario.

Sin embargo, ese fue el punto más alto de su paso por el sur de California. A partir de 2021, las lesiones limitaron seriamente su participación. En los cinco años siguientes, Rendón apenas disputó 205 juegos y su producción ofensiva cayó de forma notable. Desde el inicio de la temporada 2021, bateó para .231 con un slugging de .336, muy lejos de los estándares esperados para un jugador de su salario.

Además del bajo rendimiento, Rendón protagonizó declaraciones que generaron controversia entre aficionados y analistas. En una entrevista concedida en 2024, afirmó que acortaría la temporada regular si algún día fuera comisionado de la MLB. Luego, fue todavía más directo al referirse a su relación con el deporte: “El béisbol nunca ha sido una prioridad principal. Esto es un trabajo. Hago esto para ganarme la vida. Mi fe y mi familia están primero antes que este trabajo. Así que si esas cosas van primero, sigo adelante”.

Si bien algunos valoraron la honestidad de sus palabras, el contexto jugó en su contra. Rendón percibía más de 38 millones de dólares anuales y se perdía gran parte de la temporada, lo que alimentó cuestionamientos sobre su compromiso, aunque no existan pruebas de que su ética de trabajo fuera la causa directa de sus lesiones.

La rescisión del contrato acelera un desenlace que parecía inevitable. Los Angels no planeaban renovarlo y, tras perderse toda la temporada 2025 por una cirugía de cadera, resulta difícil imaginar que otro equipo apueste por el jugador de 35 años.



