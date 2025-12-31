Resumen 2025: Las 10 tragedias en el año que marcaron a México

En 2025, México volvió a enfrentar una serie de accidentes graves que sacudieron a la opinión pública y dejaron una profunda huella en la sociedad con decenas de víctimas mortales en distintos puntos del país y en el extranjero.

Ataques, tragedias aéreas, ferroviarias, marítimas y viales marcaron el año con escenas de dolor, emergencia y luto, desde avionetas desplomadas en zonas rurales hasta trenes descarrilados, explosiones urbanas y choques de gran impacto.

Cada uno de estos siniestros reavivó el debate sobre la seguridad en el transporte, la supervisión de infraestructuras y la respuesta de las autoridades ante emergencias que, en muchos casos, pudieron evitarse.

Este recuento de colisiones, fallas mecánicas y eventos de violencia representa las mayores emergencias del año, exigiendo justicia para las víctimas y reformas estructurales inmediatas:

El 15 de enero, una avioneta Cessna P206A (matrícula XB-RNC) se desplomó cerca de Puente de Camotlán, en el municipio de La Yesca, Nayarit, tras despegar, causando la muerte de seis personas (incluyendo piloto y copiloto) por colisión con un muro de piedra, posiblemente debido a una falla mecánica, en un trágico accidente que movilizó a autoridades y rescatistas.



El 10 de marzo, una trágica volcadura en la autopista Mitla-Tehuantepec, Oaxaca, dejó al menos 18 muertos y más de 25 heridos, cuando un autobús de la línea Fletes y Pasajes se quedó sin frenos y cayó por un barranco, transportando a simpatizantes de Morena de regreso de un evento en la Ciudad de México. El accidente ocurrió cerca del kilómetro 83, a la altura de Santo Domingo Narro, y las víctimas fueron trasladadas a hospitales y Juchitán, según informaron las autoridades locales.

El 17 de mayo, el Buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México protagonizó un trágico accidente al chocar contra el Puente de Brooklyn en Nueva York durante su zarpe, resultando en la muerte de dos marinos y dejando varios heridos, debido a un impacto de sus mástiles con la estructura, lo que provocó daños significativos al barco y el colapso de parte de su aparejo.

Durante la maniobra de zarpe del Velero Cuauhtémoc en Nueva York, se registró un percance con el Puente de Brooklyn que provocó daños al Buque Escuela, impidiendo por el momento la continuación del crucero de instrucción.



El estado del personal y material se encuentra en… pic.twitter.com/7imVEzks4m — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 18, 2025

El 6 de agosto, hubo un grave accidente ferroviario en Irapuato, Guanajuato, donde un tren chocó con vehículos en un cruce, resultando en seis personas fallecidas y dos heridas; la causa fue un tren cargado de químicos que salió del patio de maniobras, colisionando con vehículos, un evento que generó conmoción por el número de víctimas, siendo un incidente importante reportado en medios, aunque los detalles exactos varían según las fuentes.

El 8 de septiembre, un trágico accidente ferroviario en Atlacomulco, Estado de México, dejó al menos 10 personas muertas y más de 50 heridas cuando un tren de carga arrolló un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, que intentó cruzar las vías en la carretera Atlacomulco-Maravatío, cerca de la zona industrial; el conductor del autobús huyó y fue detenido días después, mientras autoridades investigaban la falta de señalamientos en el cruce.

El 10 de septiembre, la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, dejó al menos 31 muertos y decenas de heridos, en lo que ya es uno de los siniestros más mortíferos de la CDMX. Videos inéditos y testimonios revelan los primeros minutos de pánico, con víctimas quemadas buscando auxilio, operadores del Trolebús intentando evacuar a pasajeros y vecinos narrando cómo el fuego convirtió el asfalto en un piso que “lloraba” chapopote.

El sábado 6 de diciembre, un coche bomba explotó frente a la base de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán, dejando un saldo oficial de seis personas muertas y al menos 12 heridos. El ataque ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas, cuando un vehículo cargado con explosivos fue detonado a distancia en una zona céntrica cercana al Palacio Municipal.

El 15 de diciembre, un jet privado Cessna Citation III (matrícula XA-PRO) se desplomó cerca del Aeropuerto de Toluca, Estado de México, al intentar aterrizar, dejando 10 fallecidos (dos tripulantes y ocho pasajeros) tras un fallo en el motor, cayendo sobre una bodega en la colonia San Pedro Totoltepec y provocando un incendio y una densa columna de humo, con investigaciones en curso por parte de autoridades federales y estatales para determinar las causas exactas.

El 22 de diciembre, una aeronave Beechcraft King Air 350i de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) se estrelló en la Bahía Oeste de Galveston, Texas, durante una misión de traslado médico humanitario. El accidente resultó con un total de seis personas fallecidas. En la aeronave viajaban ocho personas en total: cuatro tripulantes navales y cuatro civiles, que realizaban una misión médica humanitaria en coordinación con la Fundación Michou y Mau para trasladar a un paciente pediátrico con quemaduras graves a un hospital especializado en Galveston.

El 28 de diciembre, el Tren Interoceánico sufrió un descarrilamiento en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, resultando en un saldo de al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 recibieron atención médica hospitalaria, el resto no presentó lesiones de gravedad y 139 personas se encuentran fuera de peligro.

Sigue leyendo: