Video: Chayanne visita en el hospital a fan con cáncer que no pudo ir a su concierto
Chayanne le cambió la vida a una seguidora que padece cáncer, quien se perdió uno de sus conciertos por su tratamiento
El cantante boricua Chayanne, quien recientemente tuvo varias presentaciones en Puerto Rico, tuvo un noble gesto con una fan con cáncer que no pudo ir a una de sus presentaciones por estar hospitalizada.
Por medio de un video, compartido en TikTok, se ve al reconocido intérprete sorprendiendo a su seguidora, quien se quedó con las ganas de verlo en vivo, a pesar de que contaba con boletos para verlo, pero su tratamiento médico la imposibilitó.
En el material, publicado por Mary López, la mamá de la joven, se aprecia a Chayanne visitando a su seguidora en su cuarto de hospital y el momento se hizo viral.
“Te vine a saludar yo personalmente”, le dijo el intérprete de ‘Un Siglo Sin Ti’ a su seguidora, quien no cabía de la emoción por la visita de su ídolo.
“No sabes lo feliz que me hace esto”, le respondió la joven al cantante, quien acudió a verla después de que se enterara todo lo que estaba sufriendo por perderse su show debido a su enfermedad.
El video del momento acumula, hasta el momento, más de 235,000 views y miles de comentarios por parte de los fans de Chayanne, quienes quedaron encantados con su sencillez y con la forma en que le cambió la vida a su seguidora.
“El mejor ❤️”, “Tremendo ser humano, no me sorprende porque siempre a demostrado su sencillez humildad y más”, “un tremendo corazón tiene 👏👏👏👏”, “Tremendo ser humano 👏”, se lee en algunos de los comentarios que le han dejado a Chayanne.
