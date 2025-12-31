Video: Chayanne visita en el hospital a fan con cáncer que no pudo ir a su concierto

El cantante boricua Chayanne, quien recientemente tuvo varias presentaciones en Puerto Rico, tuvo un noble gesto con una fan con cáncer que no pudo ir a una de sus presentaciones por estar hospitalizada.

Por medio de un video, compartido en TikTok, se ve al reconocido intérprete sorprendiendo a su seguidora, quien se quedó con las ganas de verlo en vivo, a pesar de que contaba con boletos para verlo, pero su tratamiento médico la imposibilitó.

En el material, publicado por Mary López, la mamá de la joven, se aprecia a Chayanne visitando a su seguidora en su cuarto de hospital y el momento se hizo viral.

“Te vine a saludar yo personalmente”, le dijo el intérprete de ‘Un Siglo Sin Ti’ a su seguidora, quien no cabía de la emoción por la visita de su ídolo.

“No sabes lo feliz que me hace esto”, le respondió la joven al cantante, quien acudió a verla después de que se enterara todo lo que estaba sufriendo por perderse su show debido a su enfermedad.

El video del momento acumula, hasta el momento, más de 235,000 views y miles de comentarios por parte de los fans de Chayanne, quienes quedaron encantados con su sencillez y con la forma en que le cambió la vida a su seguidora.

“El mejor ❤️”, “Tremendo ser humano, no me sorprende porque siempre a demostrado su sencillez humildad y más”, “un tremendo corazón tiene 👏👏👏👏”, “Tremendo ser humano 👏”, se lee en algunos de los comentarios que le han dejado a Chayanne.

