El AC Milan derrotó 1-0 al Cagliari y alborota el liderato de la Serie A

El AC Milan libró en forma positiva la visita al Cagliari al imponerse 0-1 con gol del portugués Rafael Leao y de esta forma tomar por asalto el liderato de la Serie A donde llegó a 38 puntos en espera de lo que haga o deje de hacer el Inter de Milán que se encuentra con 36 unidades.

Un triunfo en donde el cuadro rossoneri se recuperó del nivel que ha mostrado en los últimos partidos y que lo tienen encaramado en la disputa por el scudetto del actual torneo de la Serie A bajo el mando del experimentado Massimiliano Allegri que le ha impuesto su sello al cuadro milanista.

Ahora el AC Milan deberá esperar el resultado de su eterno rival de la ciudad que enfrentará al Bologna el domingo en San Siro, pero mientras tanto son los dueños de la competencia y sea cual sea el resultado, ellos seguirán su pelea por el título codo con codo.

La bipolaridad del AC Milan

EL AC Milan nuevamente sufrió su acostumbrado ataque de bipolaridad que lo ha acompañado a lo largo de la temporada. Ahora la cara negativa fue en el primer tiempo, donde fue conservador, con poco atrevimiento y estando muy cerca de colocarse en desventaja.

El mal fue tan radical, al grado de que la escuadra dirigida por Massimiliano Allegri no disparó en ningún momento contra la portería enemiga, al grado de que los tres remates que intentó hacer ninguno fue entre los tres palos del cuadro local.

Lo más cerca del gol fue una acción donde Loffus-Cheek fue derribado dentro del área y que fue exigido como pena máxima por los del AC Milan, pero la acción fue invalidada por un previo fuera de lugar que representó un alivio para el Cagliari.

Para la segunda mitad las cosas cambiaron y los rossoneros fueron menos contemplativos, llegando con más fuerza a sus rivales, donde hubo un remate al larguero por Loftus-Cheek y después con el gol de Rafael Leao cuando apenas se llevaban disputados cuatro minutos con 15 segundos de la parte complementaria.

El gol de Leao fue cuando controló con la derecha y después disparó con el otro perfil para que su remate pasara entre un mar de piernas después de un pase de Adrien Rabiot que volvió a formar el tandem en mediocampo con Luka Modric.

