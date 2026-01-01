Santiago Giménez recibe la peor noticia de Massimiliano Allegri

Santiago Giménez, delantero de la selección de México y del AC Milan, recibió la peor noticia del 2026 por parte del estratega de la escuadra rossoneri Massimiliano Allegri, cuando el técnico italiano confirmó que Giménez estará ausente de las canchas por meses después del percance que sufrió en el tobillo.

Allegri dijo lo anterior en la conferencia de prensa en vísperas del duelo contra el Cagliari correspondiente a la fecha 17 de la Serie A y donde el equipo milanista buscará rebasar en el liderato a su vecino del Inter.

🚨¡SANTIAGO GIMÉNEZ ESTARÁ AUSENTE MÁS TIEMPO DE LO ESPERADO!❌



👉🏻Lo ha confirmado el propio Allegri en rueda de prensa: "Giménez lamentablemente estará fuera entre tres y cuatro meses"… pic.twitter.com/qix5DldiYh — José A. Alaimo Storaci (@josealealaimo) January 1, 2026

El estratega italiano expuso que la ausencia del artillero azteca puede prolongarse hasta cuatro meses y que su rehabilitación provocaría que su reaparición se dé hasta el mes de abril, cuando restarían pocas fechas para el cierre del calcio italiano, por lo cual han incorporado al delantero alemán Niclas Füllkrug, quien llega con la meta de aportar goles.

“Giménez estará de baja entre 3 y 4 meses. Füllkrug ya llegó y nos ayudará. Ahora mismo, estoy contento con la plantilla que tengo disponible, pero necesitamos recuperar a todos. Lo estamos haciendo razonablemente bien, pero los puntos que tenemos ahora no nos alcanzan para lograr ningún objetivo”, expuso el estratega italiano.

El mexicano buscó por todas las formas posibles recuperarse con rehabilitación, pero las astillas que tenía en su tobillo no le permitieron evitar la intervención quirúrgica y tuvo que pasar al quirófano para que de esta forma se limpiara toda la zona afectada y empezar de cero la rehabilitación.

Giménez no juega desde el 28 de octubre

El cierre del 2025 no ha sido para nada positivo para el exdelantero de Cruz Azul, pues no tiene actividad desde el pasado 28 de octubre, cuando ya no pudo aguantar la molestia en el tobillo que en principio fue tratada por el servicio médico del AC Milan con rehabilitación hasta que se determinó su intervención quirúrgica provocando que el artillero sume 10 juegos sin ver acción.

¡Llevadita!



Hermana de Santiago Giménez se burla de su lesiónhttps://t.co/nXR32Yo5JA — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 2, 2026

La realidad es que el problema parece más complicado de lo que parece y ahora Giménez está en una lucha contrarreloj por llegar al Mundial, aunque ya en una ocasión puso todo de su parte para reaparecer cuando se lesionó en el Feyenoord y reapareció tres semanas antes de lo previsto.

Así que Santiago Giménez tiene el reto de jugar para la selección de México en el Mundial y tratar de mantenerse como parte del Il. Diavolo.

