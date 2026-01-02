Marcelo Barovero, ex Rayados, regresa a River Plate de Argentina

El inicio del nuevo año trajo novedades importantes en el River Plate de Argentina, que acordó el regreso de uno de los nombres más representativos de su etapa reciente más exitosa. Desde este 2 de enero, el exportero Marcelo Barovero comienza una nueva etapa en el club al incorporarse al cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo, donde asumirá funciones como entrenador de arqueros.

El movimiento marca el retorno de un futbolista que dejó una huella profunda en Núñez y que ahora vuelve desde otro rol, con el objetivo de aportar experiencia y conocimiento al plantel profesional.

Barovero tendrá su primer día de trabajo en el River Camp y formará parte de la delegación que viajará a San Martín de los Andes para continuar con el segundo tramo de la pretemporada. Allí, el equipo afinará detalles físicos y tácticos de cara a una temporada exigente, en la que el club apunta a sostener protagonismo tanto a nivel local como internacional.

Un regreso estratégico para fortalecer un puesto clave

La llegada del exguardameta, quien fuera campeón en México con Monterrey y Necaxa, representa una decisión relevante dentro de la planificación deportiva del club. En las últimas semanas, River Plate también concretó las incorporaciones de Aníbal Moreno y Fausto Vera para reforzar el mediocampo, en un mercado de pases que apunta a combinar jerarquía, recambio y equilibrio. En ese contexto, la inclusión de Barovero en el área de arqueros aparece como una apuesta por reforzar un puesto históricamente sensible.

El exfutbolista, que defendió el arco millonario entre 2012 y 2016, retorna a la institución tras haber anunciado su retiro profesional en Banfield durante 2024. Según explicaron desde el club, su incorporación no implica la salida de Alberto “Tato” Montes, sino que ambos compartirán la conducción del área, con la idea de potenciar el rendimiento y el desarrollo de los porteros del plantel profesional y de las divisiones formativas.

La situación del arco estuvo en el centro de la agenda durante el receso. Franco Armani continúa como titular indiscutido, con contrato vigente hasta diciembre de este año y el respaldo pleno del cuerpo técnico. Además, River reincorporó a Ezequiel Centurión luego de su paso por Independiente Rivadavia, mientras que Jeremías Ledesma podría buscar continuidad en otro club.

Durante su carrera como jugador, Barovero pasó por Atlético de Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, Necaxa, Monterrey, Burgos y Banfield. En River Plate ganó dos torneos locales y cuatro títulos internacionales, entre ellos la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y la Copa Suruga Bank. Su atajada de penal a Emmanuel Gigliotti en un Superclásico copero ante Boca Juniors permanece como uno de los momentos más recordados de su ciclo.

La integración de Barovero al cuerpo técnico se da mientras el plantel continúa con la pretemporada iniciada el 20 de diciembre en Ezeiza. El trabajo seguirá en San Martín de los Andes y luego en Uruguay, donde River disputará dos amistosos por la Serie Río de la Plata: el domingo 11 de enero frente a Millonarios de Colombia y el sábado 17 ante Peñarol, ambos en el Campus de Maldonado. En paralelo, Gallardo mantiene a sus colaboradores históricos, Matías Biscay y Hernán Buján, en un cuerpo técnico que suma experiencia y conocimiento del ADN del club.



