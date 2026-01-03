Ana Bárbara anuncia su retiro temporal de la música: “Lo necesita mi alma y mi corazón” 

La cantante Ana Bárbara sorprendió a sus seguidores con el anuncio que realizó en los últimos minutos del 2025, luego de que diera a conocer que se alejara por un tiempo de la música y de los reflectores.

La intérprete habló sobre este tema en una conversación que tuvo con las cámaras de Univision durante los festejos de Año Nuevo, en donde compartió algunos de sus propósitos para este 2026.

Entre sus propósitos está alejarse por un tiempo de los reflectores y enfocarse de lleno en ella y en su familia, al considerar que hoy sus hijos la necesitan más que nunca.

“No le va a gustar mucho a mucha gente, pero me voy a tomar un pequeño break porque lo necesita mi alma y mi corazón”, inició respondiendo ‘La Reina Grupera’.

A continuación detalló que ya llegó el momento de dedicarle el mayor tiempo posible a su hijos, de quienes, reconoce, ha estado un tanto distante debido a sus compromisos laborales.

“Soy madre de familia. Los hijos te necesitan an 100 y yo he tratado de estar al 100, pero no es lo mismo estar al 100 para los niños, aunque me han viajado y me han acompañado, siempre hay gente enferma y malita que trata de separarnos y realmente creo que ese tiempo que me quisieron robar, pero no pudieron, lo voy a recuperar”, dijo convencida Ana Bárbara.

Hasta el momento se desconoce en qué consistirá su adiós y cuándo sería su regreso tentativo a la escena musical, la cual la ha acompañado día y noche durante varias décadas.

