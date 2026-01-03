Gabriel Cichero y Eduard Bello ven esperanza para Venezuela con la captura de Maduro

Eduard Bello, exjugador de Mazatlán FC de la Liga MX y Gabriel Cichero fueron dos de los exintegrantes de la selección de fútbol de Venezuela que celebraron la caída de Nicolás Maduro como líder de este país en un sábado 3 de enero que quedará grabado en la historia.

Ambos futbolistas venezolanos se pronunciaron en sus redes sociales después de que, a lo largo de la madrugada del 3 de enero, Maduro fue capturado junto con su esposa por las fuerzas militares de Estados Unidos, generando una escalada de reacciones en el deporte y sociedad de este país y a nivel internacional.

El mensaje de Eduard Bello tras lo sucedido en Venezuela pic.twitter.com/jTwAW4X7VJ — Javier Vaca (@alejovelasco_mx) January 3, 2026

Eduard Bello publicó en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje que alborotó a todo Venezuela, sobre todo porque su pronunciamiento fue interpretado como una señal de libertad y fe, además que la publicación va acompañada de una imagen donde se puede ver a una multitud reunida ondeando banderas de Venezuela, acompañada por un pasaje bíblico que capturó la atención de miles de usuarios: “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos (San Mateo 18:20)”.

La publicación fue adoptada por miles de seguidores como el símbolo de fe y esperanza en un momento clave para el país sudamericano, pues el mensaje no solo apeló a la cuestión religiosa, sino que fue un llamado a mantener la calma emocional en un momento muy alterado por la tensión política, la migración forzada y la crisis social de miles de sus compatriotas.

El mensaje fue interpretado por numerosos seguidores como una señal de fe y esperanza en un momento clave para el país sudamericano. La publicación no solo apeló a la religión, sino que se convirtió en un símbolo emocional para una comunidad marcada por años de tensión política, migración forzada y crisis social.

Poco más tarde, el delantero matizó su postura al acompañar la imagen con un mensaje directo y contundente que escaló aún más el alcance de su pronunciamiento: “¡VENEZUELA, TODO VA A ESTAR BIEN!”.

Dicha frase fue replicada miles de veces y tomada por cientos de usuarios como una expresión colectiva de alivio después de la crisis generada por el colapso del régimen de Nicolás Maduro.

La esperanza para Gabriel Cichero

Por su parte, Gabriel Cichero, exzaguero de la selección Vinotinto, publicó en su cuenta de Instagram la siguiente frase: “Libertad 2026″, acompañado por una imagen cuando festejaba los goles con la selección de Venezuela y miraba al cielo, además de colocar el siguiente mensaje: “Inicia el cambio en Venezuela. Vamos todos unidos en abrazar a un país necesitado de unión y #mentalidad winner”, escribió el futbolista.

⚽“Inicia el cambio", dice Gabriel Cichero, referente histórico de la Selección de Venezuelahttps://t.co/jLX9rrrg8h — La-Lista (@LaListanews) January 3, 2026

El exjugador, de 41 años, disputó 68 partidos con la Vinotinto, anotando cuatro goles y siendo parte del plantel que jugó la Copa América 2011 en Argentina. A nivel de clubes, Cichero tuvo pasos por Newell’s en Argentina —donde jugó 26 partidos y anotó un gol—, además de experiencias en Europa con el Lecce de Italia, Nantes y Lens en Francia, cerrando su carrera profesional en España.

Seguir leyendo:

– Nicolás Maduro ya aterrizó en Nueva York a 12 horas de su captura

– Gobierno de Trump ataca Venezuela y detiene a Maduro: ¿cuáles son las implicaciones legales?

– Trump lanza advertencia a vicepresidenta de Venezuela tras captura de Nicolás Maduro





