Raúl Araiza recuerda los momentos difíciles que vivió por su alcoholismo

La estrella del programa “Miembros al Aire”, Raúl Araiza, rompió el silencio sobre uno de los episodios de su vida más dolorosos: su adicción por el alcohol y el consumo de sustancias. Y es que en una charla a corazón abierto, rememoró las llamadas cercanas a la muerte que vivió como resultado de esta batalla. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Al ser cuestionado sobre esta etapa de su vida, el famoso de 61 años confesó que en su momento más oscuro llegó a parar al hospital en un intento de acabar con la adicción.

“Ya ven que tengo mi problemita con la ped*, y hubo varias veces que yo sí me enganchaba dos o tres días… iba al hospital porque era la única manera de bajarme de la obsesión, cabr*n“, detalló en entrevista con su amigo y colega ‘El Burro’ Van Rankin.

Asimismo, explicó que si bien en su momento no lo consideró un problema, hoy más que nunca del daño que se causó como resultado de su “obsesión” con la bebida: “Cualquiera que tiene un trastorno de lo que sea, alimenticio, o de cualquier adicción, porque no se llama vicio, se dice adicción. Es una obsesión y quieres más, como el que quiere más pastel, como el que quiere más cigarro… y lo único que te puede parar, para mí, era el hospital“, destacó.

Pasé infiernos muy feos, muy cabr*ones" Raúl Araiza – Actor y Conductor

A pesar de este trago amargo en su vida, hoy en día se describe como un hombre pleno y consciente de sus limitaciones, pero también de sus fortalezas, siendo una de ellas el hambre de evolución y mejora personal.

“Estoy muy feliz, no soy un hombre ambicioso que ahora quiero hacer eso, que quiera salir de mi zona de confort… Mi vida personal está muy estable, ya estoy madurando“, dijo para concluir su intervención en el programa de YouTube.

Seguir leyendo:

• Raúl Araiza confirma que su corazón ya tiene dueña

• Raúl Araiza revela que coqueteó con Rebecca Jones en una fiesta: “Vamos a bañarnos, ¿no?”

• El famoso actor Armando Araiza sufre accidente en reality show en Turquía