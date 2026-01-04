Beisbol venezolano ya tiene fecha de reinicio tras captura de Maduro

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) informó este domingo que el campeonato se reanudará el próximo 7 de enero, luego de una suspensión provisional adoptada como medida preventiva tras los recientes acontecimientos de seguridad registrados en el país.

La decisión fue comunicada a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Liga, en el que se detalló que el objetivo central es garantizar condiciones adecuadas para jugadores, trabajadores y aficionados.

En el comunicado, la LVBP señaló que, junto con los equipos participantes, dará a conocer “oportunamente” la reestructuración del calendario de juegos, con el fin de asegurar el normal desarrollo de la competencia. La organización agradeció además “a la afición y a los medios de comunicación por su comprensión y apoyo constante al béisbol profesional venezolano”, en un contexto marcado por la incertidumbre y la suspensión abrupta de las actividades deportivas.

Los encuentros habían sido detenidos el sábado 3 de enero, tras una operación militar ejecutada por Estados Unidos en Caracas y en otras zonas del país. De acuerdo con información difundida por autoridades venezolanas, el operativo incluyó bombardeos y dejó víctimas civiles y militares, aunque no se ha precisado un balance oficial. En medio de ese escenario, la LVBP optó por frenar la acción en los estadios como medida de protección.

Contexto político y consecuencias institucionales

Durante el operativo militar fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad ubicada en Nueva York. Ambos comparecerán este lunes ante un tribunal federal neoyorquino, en lo que será su primera audiencia en Estados Unidos.

Tras conocerse la captura, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la noche del sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera como presidenta encargada. Hasta el momento, el TSJ no ha establecido una fecha específica para la ceremonia de juramentación ni ha ofrecido mayores detalles sobre el alcance de la medida.

En medio de este complejo panorama político e institucional, el anuncio de la LVBP busca devolver cierta normalidad al ámbito deportivo, uno de los principales espacios de entretenimiento y cohesión social en el país. El béisbol profesional venezolano, que cuenta con una fuerte tradición y seguimiento tanto a nivel local como internacional, quedó temporalmente paralizado en un momento decisivo de su calendario.

La reanudación prevista para el 7 de enero abre ahora un proceso de ajustes logísticos y deportivos. Los equipos deberán adaptarse a un calendario modificado, mientras la Liga evalúa las condiciones de seguridad en cada sede. Aunque no se ofrecieron detalles adicionales, la LVBP dejó claro que cualquier decisión futura estará supeditada a la evolución de la situación general.



