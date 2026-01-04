Kristi Noem asegura que venezolanos bajo TPS pueden solicitar estatus de refugiados

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que los venezolanos que se encontraban amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) aún cuentan con una vía legal para permanecer en el país, al poder solicitar asilo o estatus de refugiado.

La declaración llega en medio de un escenario marcado por la eliminación del programa migratorio y por la creciente tensión política tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Cada individuo que estaba bajo TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado y esa evaluación seguirá adelante”, señaló Noem durante una entrevista en el programa Fox News Sunday.

La funcionaria defendió la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de poner fin, a principios de este año, al TPS que protegía a cerca de 600,000 migrantes venezolanos que habían recibido el beneficio bajo la administración de Joe Biden.

Noem explicó que la eliminación del TPS responde a un esfuerzo por “devolver la integridad” a los programas migratorios y garantizar que se apliquen conforme a la ley. Aseguró que las decisiones en esta materia se toman en coordinación con el Departamento de Estado y la Casa Blanca, y sostuvo que, tras la captura de Maduro, Venezuela es “más libre que ayer”.

“La intención es que estos programas realmente signifiquen algo”, afirmó la secretaria, al insistir en que la posibilidad de solicitar refugio permite una evaluación individual de cada caso. Sin embargo, la medida ha generado inquietud entre miles de familias venezolanas que, tras años en Estados Unidos, temen perder la protección contra la deportación y la autorización para trabajar.

Alcaldes de Miami presionan para restablecer el TPS

La eliminación del TPS ha provocado una reacción inmediata de líderes locales en el sur de Florida. La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, pidió al presidente Trump revertir la medida al considerar que la situación en Venezuela sigue siendo peligrosa e inestable.

“La eliminación del TPS fue imprudente, peligrosa y equivocada”, afirmó en un comunicado, en el que advirtió que nadie debería ser obligado a regresar “al caos y la incertidumbre”.

Higgins subrayó que la comunidad venezolana en Miami —la más grande del país— ha construido sus vidas en Estados Unidos y ha contribuido de manera significativa a la ciudad. “Esto no es solo una cuestión de política, es una cuestión de dignidad humana básica y de seguridad”, señaló, reiterando que Miami continuará siendo un refugio para quienes huyen de la opresión.

En la misma línea se pronunció la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien calificó la eliminación del TPS como una decisión “imprudente y peligrosa” que deja a demasiadas personas sin vías legales para permanecer en el país. Aunque celebró la salida de Maduro del poder, cuestionó la forma en que se llevó a cabo la operación y expresó preocupación por el precedente que podría sentar.

Mientras Washington redefine su estrategia hacia Venezuela, miles de migrantes venezolanos en Estados Unidos siguen atentos a los próximos pasos del gobierno, aferrados a la posibilidad de nuevas protecciones legales en medio de un panorama cargado de incertidumbre.

