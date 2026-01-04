Silvia Navarro estará en el nuevo proyecto de Juan Osorio ‘Guardián de mi Corazón’

Silvia Navarro vuelve al melodrama mexicano. La actriz confirmó su esperado regreso a las telenovelas con ‘Guardián de mi Corazón’, una nueva producción encabezada por Juan Osorio, noticia que marca el retorno de una de las figuras más queridas y sólidas del género en la televisión mexicana.

Reconocida por su carisma, energía y capacidad interpretativa, Navarro construyó a lo largo de su trayectoria personajes que recorren un amplio espectro emocional. Su habilidad para transmitir drama, tensión y sensibilidad la convirtió en un referente del melodrama y en una actriz cercana al público, que ha seguido fielmente cada una de sus etapas profesionales.

El anuncio de su regreso generó una oleada de reacciones positivas en redes sociales. Seguidores del formato y admiradores de su trabajo expresaron entusiasmo y altas expectativas por verla nuevamente protagonizar una historia que apuesta por la intensidad emocional, uno de los sellos que han definido su carrera.

Una larga trayectoria

Durante varios años, Silvia Navarro se mantuvo alejada de las telenovelas tradicionales, aunque nunca dejó de trabajar en televisión y plataformas digitales. En ese periodo exploró personajes distintos, alejados del formato que la llevó a la fama, lo que le permitió mostrar nuevas facetas actorales.

Su último melodrama previo fue ‘La suerte de Loli’, producción de Telemundo en la que interpretó a un personaje lleno de carisma y frescura, demostrando que podía reinventarse sin perder la esencia que la caracteriza.

En el ámbito de TelevisaUnivisión, su último proyecto fue ‘Caer en Tentación’, donde dio vida a Raquel y compartió créditos con Adriana Louvier, Gabriel Soto y Carlos Ferro. Esta producción fue ampliamente reconocida y premiada en los Premios TVyNovelas 2018 por su calidad en guion, dirección y producción.

Aunque se alejó temporalmente de las telenovelas, la actriz se mantuvo vigente participando en series y películas. Uno de sus trabajos más recientes es ‘Juegos Interrumpidos’, producción original de ViX que contó con dos temporadas y en la que actuó junto a Jorge Salinas y David Chocarro.

Durante este periodo, su filmografía incluyó proyectos como ‘Déjame estar contigo’, ‘Un mundo para mí’, ‘Intercambiadas’, ‘Tengo que morir todas las noches’, ‘Papá o mamá’, ‘Familia Nacional’, ‘Pobre familia rica’ y ‘Se busca papá’. Estas producciones reflejan su versatilidad y su interés por explorar distintos formatos y narrativas dentro del audiovisual.

