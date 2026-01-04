Suiza abre investigación penal por incendio de bar en Año Nuevo que dejó 40 muertos

Las autoridades suizas anunciaron la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes del bar incendiado en Nochevieja en Crans-Montana, que dejó 40 muertos y 119 heridos.

Los responsables del bar ‘Le Constellation’, de nacionalidad francesa, “están acusados de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia”, indicaron las autoridades del cantón de Valais.

La investigación deberá determinar la responsabilidad de la pareja, Jacques y Jessica Moretti, en la tragedia ocurrida a poco más de una hora de que comenzara el Año Nuevo.

La fiscalía encargada del caso apuntó como causa del fuego a unas bengalas que prendieron el techo del sótano del establecimiento.

Las autoridades advirtieron que la identificación de las víctimas tardará varios días, pero ya se abrieron expedientes ante mortem para los desaparecidos en colaboración con varios países.

A las inmediaciones del bar siniestrado, la gente continuó llevando este sábado flores, velas y pequeños peluches, en el corazón de esta lujosa estación de esquí de los Alpes suizos.

“Suiza está profundamente triste. “El mundo necesita conocer las responsabilidades”, declaró el ministro suizo de Justicia y Policía, Beat Jans, que visitó el lugar.