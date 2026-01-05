Cae la guillotina en la NFL: Browns, Raiders y Falcons despiden a Kevin Stefanski, Pete Carroll y Raheem Morris

Kevin Stefanski, Pete Carroll y Raheem Morris inician la semana en las filas de desempleados, luego de perder su puesto al frente de las franquicias de Cleveland, Las Vegas y Atlanta, respectivamente. Terminó la temporada regular 2025-2026 en la NFL y estos equipos que quedaron fuera de Playoffs anunciaron cambios en el cuarto de control y buscarán nuevos entrenadores en jefe para la próxima temporada.

Cleveland Browns despiden a Kevin Stefanski tras seis temporadas

Los Cleveland Browns anunciaron este lunes el despido del entrenador Kevin Stefanski luego de seis temporadas en las que sólo alcanzó los Playoffs en dos ocasiones.

“Estamos profundamente agradecidos por el liderazgo de Kevin al frente de los Cleveland Browns durante las últimas seis temporadas. Apreciamos todo su trabajo, pero nuestros resultados en las últimas dos temporadas no han sido satisfactorios, y creemos que es necesario un cambio en el puesto de entrenador principal”, escribieron en un comunicado Dee y Jimmy Haslam, propietarios del equipo.

Stefanski, de 43 años, llegó a Cleveland en la temporada NFL 2020 con la misión de terminar una sequía de 13 años sin postemporada. En su primer año lo consiguió con marca de 11-5, aunque el equipo cayó en la ronda divisional ante los Kansas City Chiefs.

Ese nivel sólo volvió a repetirse en la campaña 2023, cuando los Browns clasificaron a playoffs y fueron eliminados en la ronda de comodines por los Houston Texans. El resto de su gestión estuvo marcada por la irregularidad.

En 2021 terminó con récord de 8-9, en 2022 fue de 7-10, en 2024 registró su peor campaña con 3-14, y en la temporada recién concluida cerró con 5-12.

Los Browns confirmaron que Andrew Berry continuará como gerente general y liderará la búsqueda del nuevo entrenador.

“Andrew Berry continuará al frente de nuestras operaciones. Nos centramos en construir un equipo que brinde a nuestros aficionados el éxito que merecen desde hace tiempo. Andrew comenzará de inmediato un exhaustivo proceso para encontrar un nuevo entrenador excepcional que lidere nuestro equipo”, concluyeron los propietarios.

Pete Carroll sale de Raiders; Tom Brady liderará la búsqueda del nuevo coach

Por su parte, Mark Davis, propietario de los Las Vegas Raiders, informó que Pete Carroll dejó de ser el entrenador en jefe del equipo, y que Tom Brady, dueño minoritario de la franquicia, encabezará el proceso para encontrar a su reemplazo.

“Los Raiders de Las Vegas han relevado a Pete Carroll de sus funciones como entrenador principal. El gerente general John Spytek dirigirá las operaciones de futbol americano en estrecha colaboración con Tom Brady, incluyendo la búsqueda del próximo entrenador principal del equipo”, anunció Davis mediante un comunicado.

Carroll, de 74 años, no logró cambiar el rumbo de los Raiders y cerró la campaña con marca de 3-14, la peor de la NFL, empatado con New York Jets, Tennessee Titans y Arizona Cardinals.

El entrenador campeón del Super Bowl XLVIII con los Seattle Seahawks asumió el cargo para la temporada 2025, pero los ajustes en su staff no dieron resultados. Despidió al coordinador de equipos especiales Tom McMahon el 7 de noviembre y al coordinador ofensivo Chip Kelly el 24 del mismo mes, sin mejoras en el rendimiento.

Mark Davis confía en que la figura de Tom Brady, el jugador con más Super Bowls en la historia de la liga, será clave para devolver competitividad a la franquicia.

“Brady y Spytek nos guiarán en las decisiones relacionadas con este nuevo enfoque. Ellos compartirán su liderazgo en la cultura y la alineación con la visión y objetivos a largo plazo de nuestra organización”, concluyó Davis.

Atlanta Falcons despiden a Raheem Morris y también a su gerente general

Los Atlanta Falcons anunciaron el domingo el despido de Raheem Morris como entrenador en jefe, tras finalizar la temporada sin clasificación a Playoffs, pese a cerrar con cuatro triunfos consecutivos.

Aunque Atlanta venció 19-17 a los New Orleans Saints en su último partido, terminó la campaña con récord de 8-9, la misma marca negativa que registró por segundo año consecutivo y que los dejó fuera de la postemporada.

Fue el segundo año de Morris, de 49 años, al frente del equipo. Llegó a Atlanta tras su exitoso paso como coordinador defensivo de los Los Angeles Rams entre 2021 y 2023, etapa en la que ayudó a ganar el Super Bowl LVI.

Al cierre de la temporada, los Falcons fueron la ofensiva número 21 y la defensiva número 22 de la liga, ubicándose como el undécimo mejor equipo de la NFL, sin dar el salto esperado.

La reestructura fue total. También fue despedido Terry Fontenot, gerente general desde 2021. Fontenot, de 45 años, llegó tras 17 temporadas con los New Orleans Saints, pero nunca logró resolver el principal problema de la franquicia: encontrar un mariscal de campo franquicia.

Desde la salida de Matt Ryan en 2021, los Falcons utilizaron a Marcus Mariota, Desmond Ridder, Taylor Heinicke, Kirk Cousins y Michael Penix, sin lograr estabilidad ofensiva ni convertirse en un contendiente real.

Ni siquiera la llegada de Kirk Cousins en la pasada temporada baja logró encaminar a Atlanta hacia un proyecto ganador, lo que selló una limpieza profunda en la organización.

