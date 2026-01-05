Steelers sobrevive ante Ravens y los playoffs de la NFL quedan listos

Una temporada de la NFL llena de sorpresas y finales inesperados concluyó la noche del domingo con un desenlace cruel entre Pittsburgh y Baltimore cuando los Ravens fallaron el gol de campo que les habría dado el boleto a los playoffs en la última jugada.

Los Steelers (10-7) sobrevivieron para ganar 26-24 el partido final de la temporada regular 2025 y obtener el último lugar que restaba para la postemporada. De ese modo todo ha quedado listo para los playoffs de la NFL, que comenzarán el sábado con la ronda de comodines.

THE RAVENS KICK IS NO GOOD AND THE STEELERS ARE PLAYOFF-BOUND. pic.twitter.com/cIVq2TPKwp — NFL (@NFL) January 5, 2026

Pittsburgh se coronó en la División Norte de la Conferencia Americana con el dramático triunfo cuando el intento de 44 yardas del pateador novato Tyler Loop se fue muy desviado a la derecha en un estadio que históricamente ha sido muy difícil para los pateadores.

Los Steelers habían tomado la delantera con un pase de touchdown de 26 yardas de Aaron Rodgers a Calvin Austin restando 1:25 minutos en una jugada en la que el defensivo profundo que lo marcaba se resbaló.

Pero a continuación, Chris Boswell falló el punto extra -su primero fallado en esta temporada- para dejar el marcador 26-24 con la oportunidad para Baltimore (8-9) de salvar su mala temporada con el improbable boleto a los playoffs si concretaba un gol de campo al final.

El equipo acerero recibirá en la ronda de comodines a uno de los conjuntos más enrachados del momento, los Texans de Houston, que vencieron el domingo a Indianapolis 38-30 para llegar a nueve triunfos en fila.

Dave Canales, entrenador en jefe mexicoamericano de Carolina, se metió a los playoffs como campeón de la División Sur de la NFC con el triunfo del domingo de Atlanta sobre New Orleans. Crédito: Jason Behnken | AP

Carolina obtiene último boleto a los playoffs en la NFC

También este domingo los Atlanta Falcons vencieron a los New Orleans Saints 19-17 para que el título de la División Sur de la NFC fuera de rebote para Carolina.

Panthers, Buccaneers y Falcons terminaron empatados con marca de 8-9, pero Carolina se impuso por criterios de desempate. No obstante la victoria, Atlanta despidió al entrenador Raheem Morris poco después del final del partido.

Por otra parte, Denver derrotó a los LA Chargers 19-3 para asegurar la siembra No. 1 de la AFC, mientras que los Rams quebraron una racha de dos descalabros al dominar a Arizona 37-20 y obtener la siembra No. 5 de la NFC, enviando a San Francisco a la 6.

MYLES GARRETT IS THE NEW SACK RECORD KING.



CLEvsCIN on CBS/Paramount+https://t.co/HkKw7uXVnt pic.twitter.com/Jaa4aBGrIl — NFL (@NFL) January 4, 2026

En otros resultados: New England cerró su tremenda campaña con triunfo sobre Miami por 38-10, Jacksonville apaleó a Tennessee 41-7, Cleveland superó 20-18 a Cincinnati con el récord de capturas de quarterback en una temporada logrado por Myles Garrett (23), Washington ganó contra Philadelphia -sin muchos titulares- 24-17, Detroit le ganó a Chicago 19-16, Minnesota se impuso a Green Bay 16-3, NY Giants doblegó a Dallas 34-17, Buffalo aplastó a NY Jets 35-8 y Las Vegas venció a Kansas City 14-12.

Equipos clasificados y juegos de playoffs

CONFERENCIA AMERICANA

1 Denver (14-3), 2, New England (14-3), 3 Jacksonville (13-4), 4 Pittsburgh (10-7), 5 Houston (12-5), 6 Buffalo (12-5), 7 LA Chargers (11-6)

CONFERENCIA NACIONAL

1 Seattle (14-3), 2 Chicago (11-6), 3 Philadelphia (11-6), 4 Carolina (8-9), 5 LA Rams (12-5), 6 San Francisco (12-5), 7 Green Bay (9-7)

CALENDARIO RONDA DE COMODINES

Sábado 10 de enero

LA Rams en Carolina, 4:30 pm Este/1:30 pm PT

Green Bay en Chicago, 8 pm Este/5 pm PT

Domingo 11 de enero

Buffalo en Jacksonville, 1 pm Este/10 am PT

San Francisco en Philadelphia, 4:30 pm Este/1:30 pm PT

LA Chargers en New England, 8 pm Este/5 pm PT

Lunes 12 de enero

Houston en Pittsburgh, 8:15 pm Este/5:15 pm PT

* Denver y Seattle descansan y avanzan directo a la ronda divisional

