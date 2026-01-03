El camino al Super Bowl será por Seattle: Seahawks obtienen la siembra No. 1

La imponente defensa de Seattle enfrió a un ataque que llegaba muy encendido al dejarlo en solo tres puntos y los Seahawks obtuvieron el título de la mejor division de esta temporada en la NFL al derrotar a los 49ers por 13-3 la noche del sábado en Santa Clara.

El triunfo significa que el camino al Super Bowl en la Conferencia Nacional será a través de Seattle. Los nuevos campeones de la División Oeste aseguraron la siembra No. 1 de la NFC para los playoffs con un récord de 14-3.

De haber ganado el partido, los 49ers (12-5) habrían asegurado una semana de descanso y no tener que salir de su estadio el resto de los playoffs, incluso con la posibilidad de jugar el Super Bowl en su casa. El Levi’s Stadium de Santa Clara recibirá el Super Bowl LX el 8 de febrero.

En cambio, el equipo dirigido por Kyle Shanahan -detenido en apenas 173 yardas totales- ahora tendrá que jugar en la ronda de comodines como visitante y posiblemente en clima extremo. Si los Rams (11-5) ganan su partido de este domingo contra Arizona (3-13), los 49ers serán el sexto sembrado de la NFC. Su oponente será Philadelphia o Chicago.

Seattle ha sido uno de los mejores equipos de la NFL esta temporada, pero el juego clave fue el de la Semana 16 cuando se levantaron de la lona contra los Rams, que entonces eran el equipo No. 1 de la conferencia, para ganar en tiempo extra y pasar a controlar su destino.

El receptor Jaxon Smith-Njigba no puede quedarse con el pase por la buena intervención del safety Ji’Ayir Brown (izq.), pero los Seahawks de todos modos dominaron a los 49ers para obtener el título de la División Oeste de la NFC. Crédito: Jed Jacobsohn | AP

Seahawks perdonan en la primera mitad a los 49ers

Seattle dominó ampliamente la primera mitad ante un equipo malherido, pero no pudo reflejarlo en el marcador al irse al vestidor arriba solo por 10-3.

Los Seahawks tuvieron primera oportunidad en la yarda 1 tras devorar la mitad del primer periodo, sin embargo decidieron lanzar y el quarterback Sam Darnold (20-26, 198 yardas) fue capturado atrás. Más adelante, se jugaron la 4a. en lugar de tomar tres puntos y no pudieron convertir en un pase incompleto.

Aunque en su siguiente posesión anotaron touchdown en una carrera de 27 yardas de Zach Charbonnet, los Seahawks volvieron a desperdiciar a principios del segundo periodo por un intento de gol de campo de 47 yardas fallado por Jason Myers.

En la primera mitad, Seattle tuvo 12 primeros y diez contra 3 del equipo de casa y 196 yardas totales contra 69. Eso dejó el partido abierto, pero de todas maneras San Francisco nunca pudo carburar a la ofensiva.

En la segunda mitad, los 49ers tuvieron limitadas posesiones de balón en una fuerte batalla defensiva. Pero su mejor incursión ofensiva se esfumó en el cuarto periodo cuando el corredor estrella Christian McCaffrey soltó un pase dentro de la yarda 5 y el balón fue interceptado por Drake Thomas.

Seattle exprimió el reloj para asfixiar a sus oponentes. El equipo visitante tuvo el balón casi 38 de los 60 minutos del partido. Los Seahawks corrieron 39 ocasiones para 180 yardas, mentras su defensa limitaba a Purdy a dos converisones de tercera oportunidad en todo el juego.

