Odalys Ramírez y Patricio Borghetti sellan su amor después de 15 años de relación

La pareja de presentadores Odalys Ramírez y Patricio Borghetti vuelve a ser noticia, esta vez para compartir una feliz noticia personal: contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima y espiritual. El enlace se celebró el pasado 2 de enero de 2026 frente al mar en Cancún, específicamente en la playa del Hotel Sensira Resort, marcando el inicio de un nuevo año con un profundo significado para ambos.

En declaraciones exclusivas a la revista HOLA!, Odalys expresó: “Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años”.

La celebración, lejos de los reflectores y el glamour televisivo, reflejó el deseo de la pareja por una unión sencilla y privada. “Lejos de los reflectores, en nuestra vida privada, somos supersencillos”, explicó Ramírez.

La ceremonia contó únicamente con la presencia de su círculo más cercano, siendo la participación de sus hijos un elemento central, incluso encargándose de llevar los anillos. Ambos lucieron atuendos diseñados expresamente para la ocasión por Benito Santos. Previamente, la pareja ya había formalizado su unión por lo civil en un acto discreto en la Ciudad de México.

Después de 15 años

Este compromiso llega tras 15 años de relación y pocas semanas después de que ambos anunciaran su salida de sus respectivos programas televisivos: Odalys de ‘¡Cuéntamelo ya!‘ (Televisa) y Patricio de ‘Venga la Alegría’ (TV Azteca).

Sobre esta decisión profesional, la pareja reconoció que no fue fácil, pero la ven como un punto de partida para su vida en común. Respecto al momento elegido para casarse, Borghetti indicó que sintieron que un ciclo se había cumplido y era el momento perfecto para sellar su historia de amor.

Juntos forman una familia con los dos hijos en común que tienen, una niña y un niño, y con el hijo mayor de Patricio, fruto de su anterior relación con Grettell Valdez. Respecto a su futuro profesional, aunque se especuló con su participación en un reality show en Estados Unidos, reportes indican que Borghetti mantendrá un vínculo con TV Azteca, mientras que se espera que Odalys continúe colaborando con Televisa, posiblemente como conductora en la próxima temporada de La Casa de los Famosos México.

