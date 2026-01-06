Alza de consultas médicas por síntomas gripales en su nivel más alto en 30 años: gripe aumenta en 45 estados

Las consultas médicas relacionadas con enfermedades gripales han alcanzado un aumento significativo, marcando un 8.2% de todas las visitas a médicos ambulatorios en el país, la cifra más alta desde el inicio de registros en 1997.

Con al menos 5000 fallecimientos reportados hasta ahora, entre ellos 289 niños, esta temporada de gripe se perfila como una de las más severas en años recientes, superando incluso cifras críticas de pandemias anteriores.

Los hospitales, como el Centro Médico de la Universidad Rush, informan de un aumento significativo en la admisión de pacientes por gripe, muchos de los cuales también lidian con otros virus, complicando así los tratamientos, reseña NBC News.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que 45 estados están experimentando niveles altos a muy altos de actividad gripal. Solo Montana, Dakota del Sur, Vermont y Virginia Occidental están experimentando una propagación de gripe de baja a moderada, mientras que los datos de Nevada fueron insuficientes.

Puedes ver: Vacuna contra la gripe: dónde aplicársela gratis en EU.UU y por qué es clave este año

Cambios en las recomendaciones de vacunación

La reciente decisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de eliminar las vacunas contra la gripe del calendario oficial de vacunación infantil ha generado controversia, especialmente en un contexto de alta mortalidad infantil por gripe.

Expertos en salud advierten sobre los riesgos de esta decisión en una temporada complicada.

Grupos de población más vulnerables

Las personas más vulnerables a las complicaciones de la gripe son los niños pequeños, los adultos mayores, las embarazadas y quienes tienen ciertas enfermedades crónicas o defensas bajas.

Grupos por edad:

Niños menores de 5 años, especialmente menores de 2 años, tienen más riesgo de neumonía, dificultad respiratoria y hospitalización.

Adultos mayores (aprox. 60–65 años o más) presentan un sistema inmunitario menos eficiente y más probabilidad de neumonía y descompensación de enfermedades previas.

Embarazo y posparto:

Las mujeres embarazadas son más vulnerables por cambios inmunológicos, cardíacos y respiratorios que aumentan el riesgo de enfermedad grave.

El riesgo se mantiene en el posparto inmediato, sobre todo en las primeras dos semanas después del parto.

Enfermedades crónicas:

Tienen más riesgo quienes padecen asma u otras enfermedades pulmonares crónicas (como EPOC o fibrosis quística) y cardiopatías (insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, congénita).

También son vulnerables las personas con diabetes, enfermedad renal, hepática, metabólica, trastornos neurológicos o del desarrollo, y ciertas enfermedades de la sangre.

Inmunodepresión y otros factores:

Las personas con el sistema inmunitario debilitado por VIH, cáncer, quimioterapia, corticoides u otros inmunosupresores tienen más probabilidades de complicaciones graves.

Presentan riesgo añadido quienes tienen obesidad importante, han sufrido un accidente cerebrovascular, viven en residencias o toman aspirina de forma prolongada antes de los 19 años.

Medida clave de prevención:

En todos estos grupos se recomienda especialmente la vacunación anual contra la gripe, porque reduce de forma significativa las hospitalizaciones y complicaciones graves.

Además, se aconsejan medidas como higiene de manos, uso de mascarilla en brotes y consultar precozmente ante fiebre alta o dificultad respiratoria.

Medidas de prevención además de la vacunación

Además de la vacunación, se recomiendan varias medidas de prevención basadas en higiene, ventilación, uso de mascarilla en situaciones de riesgo y quedarse en casa si se presentan síntomas, para reducir la propagación de virus respiratorios como COVID‑19 o la gripe. Estas acciones se combinan entre sí y son más efectivas cuando se aplican de forma constante.

Higiene personal

Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, al menos 20 segundos, especialmente después de toser, estornudar, ir al baño o estar en lugares públicos.

Usar solución hidroalcohólica si no hay agua y jabón disponibles.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca para reducir la entrada de microbios al organismo.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo o con un pañuelo desechable y desecharlo de inmediato.

Ventilación y calidad del aire

Abrir ventanas con regularidad para dejar entrar aire fresco y disminuir la concentración de virus en espacios cerrados.

Cuando sea posible, realizar reuniones al aire libre o en lugares bien ventilados.

Usar purificadores de aire o filtros adecuados (como HEPA) y mantener los sistemas de ventilación con buen mantenimiento en interiores.

Mascarilla y distancia física

Utilizar mascarilla en espacios cerrados concurridos, en transporte público o en periodos de alta circulación de virus respiratorios.

Mantener distancia física prudente de otras personas, sobre todo en lugares abarrotados o si alguien tiene síntomas.

Conducta si hay síntomas o contacto

Quedarse en casa y evitar el contacto cercano con otras personas cuando se está enfermo o se sospecha una infección respiratoria.

Realizarse pruebas diagnósticas si se presentan síntomas o después de una exposición relevante, para decidir aislarse y recibir tratamiento adecuado.

Evitar el contacto con personas de alto riesgo (mayores, inmunodeprimidos, embarazadas) si se está con síntomas o justo después de una exposición.

Limpieza de superficies y objetos

Limpiar y desinfectar con regularidad superficies de alto contacto como pomos, mesas, interruptores, teléfonos y teclados.

No compartir utensilios personales como vasos, cubiertos, platos, toallas o ropa de cama con personas enfermas en el hogar.

También te puede interesar: