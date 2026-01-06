Machado agradece a EE.UU., por la captura de Maduro y dice que volverá pronto a Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó que planea regresar a Venezuela “lo antes posible”, tras la captura de Nicolás Maduro, y expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las acciones que, según sostuvo, hicieron posible ese hecho que calificó como “histórico”.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en la cadena Fox News, desde un lugar cuya ubicación no fue revelada.

Machado aseguró que la detención del exmandatario marca un punto de quiebre para el país y para la región. “El 3 de enero pasará a la historia como el día en que la justicia derrotó a la tiranía. Es un hito enorme para los venezolanos y un gran paso para la humanidad, la libertad y la dignidad”, afirmó durante el programa televisivo.

La dirigente opositora explicó que su paradero y sus movimientos han estado determinados por razones de seguridad y por la utilidad que pueda tener para la causa democrática. “Cada día decido dónde puedo ser más útil. Por eso permanecí escondida más de 16 meses y por eso decidí salir, porque creí que en este momento era más útil hablando desde donde estoy”, señaló.

NOBEL PEACE PRIZE RECIPIENT @MariaCorinaYA ON DEDICATING HER PRIZE TO PRESIDENT TRUMP:



"Let me be very clear. As soon as I learned that we had been awarded the Nobel Peace Prize, I dedicated it to President Trump because I believed at that point that he deserved it. And a lot… pic.twitter.com/ufiMKFXnEQ — Sean Hannity 🇺🇸 (@seanhannity) January 6, 2026

Un agradecimiento directo a la Casa Blanca

Durante la entrevista, Machado agradeció de forma explícita al presidente Trump por lo que describió como “valientes acciones” contra el régimen venezolano. “Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para empezar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro a la justicia, significa que 30 millones de venezolanos ahora están más cerca de la libertad”, declaró, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos es hoy “un país más seguro”.

Machado recordó además que en octubre dedicó a Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió, al considerar que sus decisiones habían sido clave para enfrentar al régimen chavista.

En su intervención fue más allá al sugerir que el mandatario debería ser co-receptor del honor. Relató que tuvo que salir de Venezuela en secreto para viajar a Oslo a recibir el galardón, aunque llegó demasiado tarde para participar en la ceremonia oficial. “Si yo creía que lo merecía en octubre, imagínese ahora. Él ha demostrado al mundo lo que significa la determinación”, subrayó.

En el plano interno, la líder opositora cuestionó duramente a Delcy Rodríguez, quien asumió como jefa de Estado tras la salida de Maduro, y la acusó de ser una de las principales responsables de la represión, la corrupción y el narcotráfico en Venezuela.

De cara a un eventual proceso de transición, Machado delineó los ejes del proyecto político que impulsa la oposición. Aseguró que una Venezuela libre se convertiría en un aliado estratégico en seguridad regional, un centro energético para las Américas y un país con garantías jurídicas para la inversión extranjera. También subrayó la necesidad de facilitar el regreso de millones de venezolanos que emigraron durante los años de crisis.

Finalmente, aunque afirmó que su movimiento podría obtener más del 90% de los votos en unas elecciones libres, Trump se ha mostrado cauto y ha señalado que Machado no cuenta con suficiente respaldo interno, un escenario que añade incertidumbre al complejo panorama político venezolano.

Sigue leyendo: