Andrea Meza, para este año 2026, espera cumplir su sueño de convertirse en actriz

Andrea Meza, conductora de “La Mesa Caliente”, conversó recientemente con Mezcal TV, medio al que le explicó las razones por las cuales salió de “Hoy Día”, el matutino de Telemundo, y al mismo tiempo también dejó de ser conductora de “En Casa con Telemundo”.

“¡Estoy feliz! Creo que fue la mejor decisión que pude tomar, el darle un cambio a mi vida, porque sí me sentía agotada física y mentalmente”, introdujo Meza.

La conductora y modelo agregó: “Amo el show de ‘Hoy Día’, amo el equipo, es bien bonito despertar con todas las personas cada mañana, pero sí le cobra factura a tu cuerpo y aparte que yo hacía dos programas. Yo arrancaba en ‘Hoy Día’, pero no terminaba hasta que terminaba ‘En Casa con Telemundo’, entonces creo que ya era momento de hacer un cambio y cuando me llega la oferta dije ¡sí!“.

Dicho esto, Meza reflexiona que ahora con este nuevo horario tiene tiempo para su vida personal y sobre todo para estar junto a su esposo Ryan Proctor; es quien más lo agradece. “Creo que me regresó mi salud mental el haber hecho ese cambio en mi vida, el tener más tiempo para mí, más tiempo para mi matrimonio”.

Pero dentro de la entrevista también dejó entrever que para este nuevo año espera poder probar suerte en el mundo de la actuación, pero como quiere hacerlo bien, está en vías de tomar clases con un amigo muy cercano.

