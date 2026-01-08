Ana de la Reguera recuerda la peor cita de su vida: “La pasé muy mal”

De cara al estreno de su nueva película, “Un Hombre por Semana”, la actriz mexicana Ana de la Reguera abrió el baúl de los recuerdos y compartió detalles sobre la mayor decepción que ha vivido en un cita. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista concedida a la revista “¡HOLA!”, la histrionisa veracruzana habló sobre su debut como directora y la experiencia de trabajar codo a codo con el cineasta Marco Polo para llevar a la pantalla la comedia que incluye la participación de José María de Tavira, Martín Altomaro y Roberto Quijano.

Además de representar una oportunidad de crecer a nivel de dirección, para Ana de la Reguera este proyecto representa una oportunidad de conectar con aquellas personas que han vivido una experiencia similar a la suya en el ámbito del amor.

“Cuando leí el guion de ‘Un hombre por semana’, no pude soltarlo. Me sentí completamente reflejada en la historia y en el personaje de Mónica, que me pareció entrañable, sobre todo porque muchos momentos los había experimentado en mi vida real y me reía de mi propia ‘desgracia’ y sé que muchas mujeres también”, detalló en su charla con el portal.

Al ser cuestionada sobre su peor cita, la famosa de 48 años recordó un episodio que si bien se suscitó hace varias décadas, se lleva la corona: “Tenía yo 15 años, 16 años y yo vivía en Estados Unidos. Entonces, hay un chavo que se me hacía guapísimo, que era amigo de la que era mi hermana mayor, no en la vida real, sino que así le decía, hermana, a la chava con la que vivía. Él se llamaba Greg. Y yo estaba enamorada de este Greg porque estaba guapísimo”, comenzó la mexicana.

Y lo que parecía pintar para una gran historia de amor, pronto tuvo un desenlace inesperado: “Siempre en la casa había como amiguitos de 15 o 14 años que iban a jugar Nintendo. Entonces, me habla Greg por teléfono y me invita a salir y yo de que ‘wow’. Tardé horas en arreglarme. Cuando salgo del cuarto, porque me dicen: ‘Ya llegó Greg’. Entonces salgo del cuarto y yo: ‘¿Dónde está Greg?’. Y veo ahí un niñito que me dice: ‘It’s me’. ¡Era uno de los amiguitos que se llamaba Greg!“, detalló.

Desafortunadamente para Ana de la Reguera no se trataba de la persona que esperaba: “Me confundí de Greg, era el amiguito de mi hermanito de 14 años. Entonces, él me dijo: It’s me’. Y yo, así se me cayó la cara, porque además ya estaba entaconada, aunque yo tenía 15 años. Y fueron sus papás por nosotros. O sea, nos llevaron al cine”, recordó.

Tras este descubrimiento, la actriz decidió continuar con la cita, pero la falta de química era innegable: “Pasaron por nosotros sus papás para ver ‘Jurassic Park’, y lo peor es que nos metimos mal y nos metimos a ver ‘The Crying Game’. O sea, imagínate, estuvo increíble para mí porque vi ‘The Crying Game’ y fue como que: ‘¡Wow! Qué película’. Pero iba con un niño de 14 años viendo ‘The Crying Game’. Muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, fue una cita muy rara y ya, yo lo único que quería era irme a mi casa”, añadió.

Ana finalizó su intervención aceptando que hasta el día de hoy esta se trata de su peor cita: “La pasé muy mal y además con el corazón roto de que quería ver al otro. O sea, era dos sentimientos de: ‘Pobre de mí, qué incómoda estoy’“, recalcó.

